 خــــاص وبالصور: ربيع القاطي يفوز بجائزة أفضل ممثل بمهرجان سينما البحر بعد تألقه في فيلم ''المليار'' ﻿
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خــــاص وبالصور: ربيع القاطي يفوز بجائزة أفضل ممثل بمهرجان سينما البحر بعد تألقه في فيلم ''المليار''

بتاريــخ : 28 غشت 2017 / 13:41 خــــاص وبالصور: ربيع القاطي يفوز بجائزة أفضل ممثل بمهرجان سينما البحر بعد تألقه في فيلم المليار | ثقافة و فنون
خــــاص وبالصور: ربيع القاطي يفوز بجائزة أفضل ممثل بمهرجان سينما البحر بعد تألقه في فيلم ''المليار''
توج ربيع القاطي الممثل المغربي، نهاية الأسبوع الماضي، بجائزة أفضل ممثل بمهرجان ''سينما البحر''، وذلك بعد تألقه في الدور الذي جسده القاطي عن دور ''علي ولد صفية'' في الفيلم السينمائي ''المليار'' للمخرج

شــوف تيفي : محمد بوحتة

توج ربيع القاطي الممثل المغربي، نهاية الأسبوع الماضي، بجائزة أفضل ممثل بمهرجان ''سينما البحر''، وذلك بعد تألقه في الدور الذي جسده القاطي عن دور ''علي ولد صفية'' في الفيلم السينمائي ''المليار'' للمخرج الشاب رائد المفتاحي.

وفي سياق متصل، أكد القاطي في تصريح حصري له مع قناة ''شوف تيفي''، أنه جد سعيد بهذه الجائزة، كما شكر الممثل المغربي كل الطاقم التقني لفيلم ''المليار'' ولمخرجه رائد المفتاحي، ومنتجه عبد السلام المفتاحي.

تجدر الإشارة، أن ربيع القاطي توج بمجموعة من الجوائز بعدد من المهرجانات الوطنية، وذلك نظرا للأداور التي يجدسها ويتقنها جيدا الممثل المغربي في مختلف الأعمال السنمائية والتلفزية التي شارك فيها.

 

 

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شوف تيفي ربيع القاطي مهرجان سينما البحر أفضل ممثل

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