صادم ومؤلم..زوج ملتحي يقتل زوجته بسبب العادة الشهرية بمدينة الجديدة..وما قاله لا يصدق ﻿

أماط التحقيق الذي أجرته الضابطة القضائية بالجديدة مع مستخدم بالجرف الأصفر، يبلغ من العمر 26 سنة، اللثام عن حقيقة وفاة زوجته البالغة من العمر قيد حياتها 16 سنة، التي كان بصدد الترتيبات الأخيرة لدفن

''شوف تيفي''



أماط التحقيق الذي أجرته الضابطة القضائية بالجديدة مع مستخدم بالجرف الأصفر، يبلغ من العمر 26 سنة، اللثام عن حقيقة وفاة زوجته البالغة من العمر قيد حياتها 16 سنة، التي كان بصدد الترتيبات الأخيرة لدفن زوجته قبل أن تمتنع امرأة كانت بصدد تغسيلها وتجهيزها، عن ذلك، لما لاحظت رضوضا على رأسها، وأصرت على إخطار الأمن، رغم أن الزوج قال للمغّسلة ''عافاك ستري ما ستر الله''، وهي اللحظة التي اختلط فيها الأمر على الزوج الذي بدا حائرا في أمره، وشرع يفكر في تبرير لوفاة غامضة.

وحسب ما أوردته يومية الصباح في عددها الصادر يومه الاثنين، فإن الزوج صرح لعناصر أمنية عقب وصولهم، بخصوص مصدر الكدمات التي على وجه الضحية، أنها نتاج حصة علاجية خلال الرقية الشرعية قام بها لإخراج جن كان يسكنها ويعرضها لنوبات نفسية حادة، وفق سيناريو حبكه بإتقان كبير، مضيفا أن بعض نقاط دم على رأس القتيلة هي من ضربة بندقية تستخدم للديكور، سددها إلى الجن الذي أبى أن يخرج من جسد الزوجة بيسر وسهولة.



وأضافت اليومية ذاتها، أن ملامح الزوج الملتحي كانت توحي بداية بأنه على حق، خاصة وأنه كان يحدث المحققين بلوعة وأسى عن الزوجة الفقيدة، واستمع المحققون إلى والدي الضحية، اللذين أفادا بأن ابنتهما لم تكن أبدا تشكو من الصرع أو بها مس من الجن، وهي نفس تصريحات والدة الزوج، وهو ما دفع بالمحققين إلى تشديد الخناق على الزوج، الذي انهار معترفا بالحقيقة، وصرح بأن خلافا نشب بينهما وهما على فراش الزوجية، سيما وأن الزوجة كانت تمر من فترة العادة الشهرية، فتطور الخلاف إلى ضرب ثم خنق، كاشفا أنه اختلق قصة الرقية الشرعية من أجل تمويه مسار البحث والتحقيق.

وجاءت نتيجة البحث الجنائي منسجمة مع التشريح الطبي، الذي أكد أن الموت نتجت عن خنق للأنفاس، وأحيل الجاني على الوكيل العام للملك بتهمتي القتل العمد ومحاولة إخفاء معالم الجريمة، قبل أن يودعه قاضي التحقيق السجن المحلي سيدي موسى.