بعد إرتفاع الجريمة...البيضاويون يحنون لعهد العميد ''الصوتي'' ﻿

لجأ البيضاويون إلى صفحاتهم الفايسبوكية، للتعبير عن حنينهم للعميد الممتاز''عبد الإله الصوتي''، الذي أشرف في وقت سابق على مصلحة الشرطة القضائية بالفداء مرس السلطان.

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لجأ البيضاويون إلى صفحاتهم الفايسبوكية، للتعبير عن حنينهم للعميد الممتاز''عبد الإله الصوتي''، الذي أشرف في وقت سابق على مصلحة الشرطة القضائية بالفداء مرس السلطان.



وعاد الفايسبوكيون إلى إسترجاع بعض التدخلات الأمنية التي أشرف عليها العميد الممتاز، والذي كان حديث ''الجانحين'' و''محترفي الجريمة'' بالعاصمة الإقتصادية للدار البيضاء، قبل الساكنة، مؤكدين بأن إرتفاع نسبة الجريمة مؤخرا سببه تراخي المسؤولين الحاليين في القيام بمهامهم.



وأضحت بعض الأحياء والتجمعات السكنية بالمدينة تثير المخاوف والرعب وسط العائلات، بعد إرتكاب بعض الجانحين واليافعين لجرائم تعيد للأذهان ما عرف بوقت سابق ''بالتشرميل''، حيث أصبح إرتكاب الجرائم المشينة، مدعاة للتفاخر بين الشباب بمدينة الدار البيضاء.