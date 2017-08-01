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رسميا..العثماني يعد بتشغيل حاملي ''الشواهد'' و''السواعد'' ويدعو ''يتيم'' و''الفتيت'' إلى التنسيق

بتاريــخ : 28 غشت 2017 / 13:33 رسميا..العثماني يعد بتشغيل حاملي الشواهد والسواعد ويدعو يتيم والفتيت إلى التنسيق | بوليتيك
رسميا..العثماني يعد بتشغيل حاملي ''الشواهد'' و''السواعد'' ويدعو ''يتيم'' و''الفتيت'' إلى التنسيق
أكد سعد الدين العثماني رئيس الحكومة، عن عزم المخططات المقبلة لإستراتيجية حكومته في التشغيل البحث عن العمل لفائدة الشباب حاملي الشواهد وكذا الغير حاملين للشواهد.

بوليتيك
شوف تيفي



أكد سعد الدين العثماني رئيس الحكومة، عن عزم المخططات المقبلة لإستراتيجية حكومته في التشغيل البحث عن العمل لفائدة الشباب حاملي الشواهد وكذا الغير حاملين للشواهد.

وجاء تصريح العثماني قبل قليل، من مقر رئاسة الحكومة بالمشور السعيد خلال الإجتماع الأول للجنة الوزارية للتشغيل بحضور الوزراء والوزراء المنتدبين بالإضافة إلى متدخلين في القطاع.

وأكد العثماني في كلمته، أن اللجنة مطلوب منها إعتماد التوجهات الإستراتيجية المعتمدة من طرف الحكومة في ميدان التشغيل، تطبيقا للمرسوم المحدث لعمل اللجنة، وكذا مشروع المخطط الوطني للتشغيل، الذي يمتد إلى سنة 2021، على مدى إمتداد عمل الولاية الحكومية الحالية.

ودعا العثماني كلا من وزير الداخلية ''عبد الوافي الفتيت'' ووزير الشغل والإدماج المهني ''محمد يتيم'' إلى المزيد من التنسيق بين القطاعين الحكوميين العضوين في اللجنة الوزارية للتشغيل.


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