رسميا...وزارة الداخلية تلغي جميع مباريات التوظيف بالمجالس المنتخبة ﻿

كشف مصدر حكومي، أن وزارة الداخلية عممت مذكرة عاجلة على جميع العمالات والأقاليم بالمملكة، تخبر فيها رؤساء المجالس المنتخبة بالوقف الفوري لكافة مباريات التوظيف، التي أعلن عنها في وقت سابق.



بوليتيك

شوف تيفي







كشف مصدر حكومي، أن وزارة الداخلية عممت مذكرة عاجلة على جميع العمالات والأقاليم بالمملكة، تخبر فيها رؤساء المجالس المنتخبة بالوقف الفوري لكافة مباريات التوظيف، التي أعلن عنها في وقت سابق.



ووفق ذات المصدر، فالمذكرة العاجلة، تلزم رؤساء المجالس المنتخبة بالتراجع عن مباريات التوظيف بالجماعات والبلديات، وتأجيلها إلى وقت لاحق، حيث كانت العديد من المجالس المنتخبة قد أعلنت عن مباريات للتوظيف بل وحددت مواعيدها بمواقعها على الأنترنت.



وحسب ذات المصدر، فقد تم إستثناء المجالس الجهوية، والتي ستقوم بتنظيم مباريات للتوظيف بالتعاقد، وكذا المباريات التي تم الإعلان عن نتائجها النهائية.



وصرح رئيس مجلس جماعي "لشوف تيفي" طالب بعدم ذكر إسمه أن وزارة الداخلية لم تكشف الأسباب ولم تعلل قرارها المفاجئ، فيما لم تنف ذات المصادر تحضير وزارة الداخلية لعملية توظيف مهمة بالعقدة على غرار وزارة التربية الوطنية في القادم من الأيام.





