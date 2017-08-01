 بالفيديو: تعرض مراقب حافلة سيتي باص بفاس إلى اعتداء بآلة حادة على مستوى الرأس والبطن ﻿
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بالفيديو: تعرض مراقب حافلة سيتي باص بفاس إلى اعتداء بآلة حادة على مستوى الرأس والبطن

بتاريــخ : 28 غشت 2017 / 12:58 بالفيديو: تعرض مراقب حافلة سيتي باص بفاس إلى اعتداء بآلة حادة على مستوى الرأس والبطن | مجتمع
بالفيديو: تعرض مراقب حافلة سيتي باص بفاس إلى اعتداء بآلة حادة على مستوى الرأس والبطن
توصلت قناة شوف تيفي بشريط ''فيديو'' لمراقب شركة النقل ''سيتي باص'' بفاس يوثق تعرضه الى اعتداء شنيع على مستوى الرأس والبطن وببعض الانحاء بجسده ، وذلك مساء أمس الأحد 27 غشت 2017 .

"شوف تيفي"

توصلت قناة شوف تيفي بشريط "فيديو" لمراقب شركة النقل "سيتي باص" بفاس يوثق تعرضه الى اعتداء شنيع على مستوى الرأس والبطن وببعض الانحاء بجسده ، وذلك مساء أمس الأحد 27 غشت 2017 .

وحسب ما أفادت به مصادر لشوف تيفي فإن مراقب الحافلة تعرض لهذا الإعتداء من طرف شخصين بعدما امتنعا عن أداء تذاكر ركوبهما أثناء ولوج الحافلة وعدم تسوية وضعيتهما الواجبة بخط 25 زواغة.

هذا وقد خلف هذا الاعتداء رعبا واستياء عارما داخل أوساط الركاب بالحافلة على اثر أجواء الفوضى والسيبة التي عرفتها وما آلت إليه أوضاع مدينة فاس من إجرام خلال الأيام الأخيرة .

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شوف تيفي سيتي باص الحافلة

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