بالفيديو العثماني يعترف: شباب المغرب يبحثون عن الشغل لسنوات طويلة والبطالة سبب المشاكل في المجتمع ﻿

ينعقد في هذه اللحظات بمقر رئاسة الحكومة بالمشور السعيد الإجتماع الأول للجنة الوزارية للتشغيل برئاسة سعد الدين العثماني بحضور الوزراء والوزراء المنتدبين بالإضافة إلى متدخلين في القطاع، حيث يأتي

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ينعقد في هذه اللحظات بمقر رئاسة الحكومة بالمشور السعيد الإجتماع الأول للجنة الوزارية للتشغيل برئاسة سعد الدين العثماني بحضور الوزراء والوزراء المنتدبين بالإضافة إلى متدخلين في القطاع، حيث يأتي الإجتماع بعد إحداث اللجنة بمرسوم من طرف عبد الإله بن كيران سنة 2015.



وفي كلمة إفتتاحية لإجتماع اللجنة الحكومية التي تعنى بتحديث التوجهات الإستراتيجية، وإعتماد المخطط الوطني للتشغيل، وتتبعهما على أرض الواقع، صرح سعد الدين العثماني أن كل سياسة حكومية تتطلب التنسيق بين جميع المتدخلين والقطاعات، مؤكدا بأن التشغيل معضلة كبيرة في المغرب.



وأفاذ العثماني في ذات الكلمة، أن "أي شخص يرى شبابا وشابات يبحثون عن التشغيل لعقد من الزمن من دون العثور عليه فقلبه يتقطع"، داعيا الجميع إلى العمل على رفع نسبة الشباب النشيطين.







