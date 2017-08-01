 بالفيديو العثماني يعترف: شباب المغرب يبحثون عن الشغل لسنوات طويلة والبطالة سبب المشاكل في المجتمع ﻿
شوف ميديا

آخر الأخبار

عاجل.. بسبب التدافع: وفاة سيدتين مغربيتين وإصابة أخريات بمعبر باب سبتة المحتلة | حوادث و حقوق

عاجل.. بسبب التدافع: وفاة سيدتين مغربيتين وإصابة أخريات بمعبر باب سبتة المحتلة

رسميا...وزارة الداخلية تلغي جميع مباريات التوظيف بالمجالس المنتخبة | بوليتيك

رسميا...وزارة الداخلية تلغي جميع مباريات التوظيف بالمجالس المنتخبة

بالفيديو: تعرض مراقب حافلة سيتي باص بفاس إلى اعتداء بآلة حادة على مستوى الرأس والبطن | مجتمع

بالفيديو: تعرض مراقب حافلة سيتي باص بفاس إلى اعتداء بآلة حادة على مستوى الرأس والبطن

فيديو خطير..شفار شدوه وسط منزل بتطوان..شوفو شنو وقع ليه | حوادث و حقوق

فيديو خطير..شفار شدوه وسط منزل بتطوان..شوفو شنو وقع ليه

بالفيديو العثماني يعترف: شباب المغرب يبحثون عن الشغل لسنوات طويلة والبطالة سبب المشاكل في المجتمع | بوليتيك

بالفيديو العثماني يعترف: شباب المغرب يبحثون عن الشغل لسنوات طويلة والبطالة سبب المشاكل في المجتمع

هام للمغاربة..زخات رعدية وأمطار بهذه المناطق غدا الثلاثاء | مجتمع

هام للمغاربة..زخات رعدية وأمطار بهذه المناطق غدا الثلاثاء

قبل أيام قليلة من عيد الأضحى..عرض عسكري لقوات أمن الحج في مكة (فيديو) | بووز

قبل أيام قليلة من عيد الأضحى..عرض عسكري لقوات أمن الحج في مكة (فيديو)

جد خطير..تقرير مرعب: ثلاث سنوات تفصلنا عن كوارث طبيعية ضخمة | منوعات

جد خطير..تقرير مرعب: ثلاث سنوات تفصلنا عن كوارث طبيعية ضخمة

بالفيديو..شاب مغربي يشعل الفايسبوك ويرسم على المباشر صورة للملك محمد السادس | منوعات

بالفيديو..شاب مغربي يشعل الفايسبوك ويرسم على المباشر صورة للملك محمد السادس

شوف تيفي.. قصة نجاح إعلام القرب

بالفيديو العثماني يعترف: شباب المغرب يبحثون عن الشغل لسنوات طويلة والبطالة سبب المشاكل في المجتمع

بتاريــخ : 28 غشت 2017 / 12:48 بالفيديو العثماني يعترف: شباب المغرب يبحثون عن الشغل لسنوات طويلة والبطالة سبب المشاكل في المجتمع | بوليتيك
بالفيديو العثماني يعترف: شباب المغرب يبحثون عن الشغل لسنوات طويلة والبطالة سبب المشاكل في المجتمع
ينعقد في هذه اللحظات بمقر رئاسة الحكومة بالمشور السعيد الإجتماع الأول للجنة الوزارية للتشغيل برئاسة سعد الدين العثماني بحضور الوزراء والوزراء المنتدبين بالإضافة إلى متدخلين في القطاع، حيث يأتي

بوليتيك
شوف تيفي


ينعقد في هذه اللحظات بمقر رئاسة الحكومة بالمشور السعيد الإجتماع الأول للجنة الوزارية للتشغيل برئاسة سعد الدين العثماني بحضور الوزراء والوزراء المنتدبين بالإضافة إلى متدخلين في القطاع، حيث يأتي الإجتماع بعد إحداث اللجنة بمرسوم من طرف عبد الإله بن كيران سنة 2015.

وفي كلمة إفتتاحية لإجتماع اللجنة الحكومية التي تعنى بتحديث التوجهات الإستراتيجية، وإعتماد المخطط الوطني للتشغيل، وتتبعهما على أرض الواقع، صرح سعد الدين العثماني أن كل سياسة حكومية تتطلب التنسيق بين جميع المتدخلين والقطاعات، مؤكدا بأن التشغيل معضلة كبيرة في المغرب.

وأفاذ العثماني في ذات الكلمة، أن "أي شخص يرى شبابا وشابات يبحثون عن التشغيل لعقد من الزمن من دون العثور عليه فقلبه يتقطع"، داعيا الجميع إلى العمل على رفع نسبة الشباب النشيطين.




إعلانات
undercontent

‫شوف تيفي

مشرف النشر بشوف تيفي ، أول قناة إلكترونية مغربية يمكنكم تصفح كل مقالات شوف تيفي من هنا

الإجتماع الحكومة التشغيل الإجتماع شوف تيفي

whatsapp
رابط مختصر للمحتوى :

إقرأ أيضا

رسميا...وزارة الداخلية تلغي جميع مباريات التوظيف بالمجالس المنتخبة | بوليتيك

رسميا...وزارة الداخلية تلغي جميع مباريات التوظيف بالمجالس المنتخبة

المغرب ثاني شريك تجاري لإسرائيل بعد مصر في إفريقيا برقم معاملات يبلغ 4 ملايين دولار شهريا | بوليتيك

المغرب ثاني شريك تجاري لإسرائيل بعد مصر في إفريقيا برقم معاملات يبلغ 4 ملايين دولار شهريا

مندوبية التامك تكشف عن توضيحات بخصوص رسالة المهداوي | بوليتيك

مندوبية التامك تكشف عن توضيحات بخصوص رسالة المهداوي

بوريطة... العلاقات بين المغرب والجزائر وصلت الباب المسدود على جميع المستويات | بوليتيك

بوريطة... العلاقات بين المغرب والجزائر وصلت الباب المسدود على جميع المستويات

إعلانات
﻿

أحدث حلقات برنامجنا

أحوال الطقس : 28 غشت 2017 | الطقس
منذ 9 ساعات

أحوال الطقس : 28 غشت 2017

بالفيديو..قصة مثيرة يرويها خيال مغربي يعشق تربية الحيوانات من شيشاوة..عندو معزة سماها حنان | بــووز

بالفيديو..قصة مثيرة يرويها خيال مغربي يعشق تربية الحيوانات من شيشاوة..عندو معزة سماها ''حنان''

شوفو كيفاش شدو البوليس شفار خطير عامين وهو هربان | بــووز

شوفو كيفاش شدو البوليس شفار خطير عامين وهو هربان

ملحن مغربي يتهم فنانين إسرائليين بسرقة أغنية لحنها للحمداوية | معانا فنان

ملحن مغربي يتهم فنانين إسرائليين بسرقة أغنية لحنها للحمداوية

إعلانات
﻿

آخر المستجدات

عاجل.. بسبب التدافع: وفاة سيدتين مغربيتين وإصابة أخريات بمعبر باب سبتة المحتلة | حوادث و حقوق
منذ 3 دقائق

عاجل.. بسبب التدافع: وفاة سيدتين مغربيتين وإصابة أخريات بمعبر باب سبتة المحتلة

رسميا...وزارة الداخلية تلغي جميع مباريات التوظيف بالمجالس المنتخبة | بوليتيك

رسميا...وزارة الداخلية تلغي جميع مباريات التوظيف بالمجالس المنتخبة

بالفيديو: تعرض مراقب حافلة سيتي باص بفاس إلى اعتداء بآلة حادة على مستوى الرأس والبطن | مجتمع

بالفيديو: تعرض مراقب حافلة سيتي باص بفاس إلى اعتداء بآلة حادة على مستوى الرأس والبطن

فيديو خطير..شفار شدوه وسط منزل بتطوان..شوفو شنو وقع ليه | حوادث و حقوق

فيديو خطير..شفار شدوه وسط منزل بتطوان..شوفو شنو وقع ليه

﻿

روابط تهمــــك :

للتواصل :

  • شارع ابراهيم الروداني زنقة ابن الصوفي العمارة 4 الشقة 1 المعاريف
  • [email protected]
  • (212) 522996334 / (212) 522996143 / (212) 661233372
  • 212) 522995280

All rights reserved to chouftv.ma © 2017.