هام للمغاربة..زخات رعدية وأمطار بهذه المناطق غدا الثلاثاء ﻿

تتوقع مديرية الأرصاد الجوية الوطنية، غدا الثلاثاء، تكون سحب غير مستقرة مرفوقة بزخات رعدية مهمة محليا فوق الواجهة المتوسطية والريف والسايس ومرتفعات الأطلس المتوسط وشمال المنطقة الشرقية والبوغاز،

"شوف تيفي"



تتوقع مديرية الأرصاد الجوية الوطنية، غدا الثلاثاء، تكون سحب غير مستقرة مرفوقة بزخات رعدية مهمة محليا فوق الواجهة المتوسطية والريف والسايس ومرتفعات الأطلس المتوسط وشمال المنطقة الشرقية والبوغاز، ومن المحتمل أن تصل إلى الجنوب الشرقي وإلى الأطلس الكبير وإلى جنوب المنطقة الشرقية.

وستمر سحب كثيفة محملة بقطرات مطرية أو بأمطار ضعيفة متفرقة فوق السواحل الأطلسية شمال آسفي، كما ستهم سحب مدارية أقصى جنوب البلاد مع احتمال نزول قطرات مطرية محلية.

وستنتشر أيضا بعض السحب المنخفضة الكثيفة شيئا ما فوق السواحل الوسطى، وستكون السماء صافية إلى قليلة السحب بباقي جهات البلاد. وستهب الرياح معتدلة القوة من القطاع الجنوبي بالمنطقة الشرقية وبالجنوب الشرقي، ومن القطاع الشمالي بالأقاليم الجنوبية وضعيفة إلى معتدلة شمالية إلى غربية في باقي المناطق. وستتأرجح درجات الحرارة الدنيا مابين 10 و15 درجة بالمرتفعات، وما بين 15 و20 درجة بالشمال والوسط، والمنطقة الشرقية وسوس والسفوح الجنوبية الشرقية وشمال الأقاليم الجنوبية، وما بين 21 و27 درجة في باقي الجهات. وستتراوح درجات الحرارة العليا ما بين 18 و23 درجة بالمرتفعات والسايس، والبوغاز، وشمال المنطقة الشرقية وبالواجهة المتوسطية، وما بين 23 و28 درجة بالسهول وبالسواحل الأطلسية وبهضاب الفوسفاط ووالماس، وما بين 28 و33 درجة بالسهول الداخلية، وسوس، وجنوب المنطقة الشرقية وشمال الأقاليم الصحراوية، وستصل إلى 34 و40 درجة جنوب الأقاليم الصحراوية وجنوب شرق البلاد. وسيكون البحر هادئا إلى قليل الهيجان بالواجهة المتوسطية والبوغاز، وقليل الهيجان ما بين طنجة وآسفي، وقليل الهيجان إلى هائج بجنوب آسفي.