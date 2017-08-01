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جد خطير..تقرير مرعب: ثلاث سنوات تفصلنا عن كوارث طبيعية ضخمة

بتاريــخ : 28 غشت 2017 / 12:17 جد خطير..تقرير مرعب: ثلاث سنوات تفصلنا عن كوارث طبيعية ضخمة | منوعات
جد خطير..تقرير مرعب: ثلاث سنوات تفصلنا عن كوارث طبيعية ضخمة
كشفت وسائل إعلام عالمية، يومه الاثنين، عن توصل علماء المناخ إلى نتائج تؤكد حدوث تغييرات مناخية كبيرة لا يمكن علاجها على كوكب الأرض، وأكد العلماء أنه يجب الاستعداد للعيش في ظروف مناخية مختلفة

"شوف تيفي"


كشفت وسائل إعلام عالمية، يومه الاثنين، عن توصل علماء المناخ إلى نتائج تؤكد حدوث تغييرات مناخية كبيرة لا يمكن علاجها على كوكب الأرض، وأكد العلماء أنه يجب الاستعداد للعيش في ظروف مناخية مختلفة تماما، حيث توصلوا إلى هذه الاستنتاجات بناء على تقرير نشره العالم ريتو نوتي في صحيفة "روسكي ديالوغ".


وحسب وكالة "سبوتنيك" الروسية فقد تم تسليم الوثيقة المذكورة إلى ما يسمى الحكومة العالمية، والتي أبقت محتواها في سرية تامة، ولا يتفق "نوتي" مع قرار الحكومة عدم إبلاغ السكان وعدم الكشف عن التقرير، فبرأيه أنه لكل شخص الحق في معرفة الحقيقة، مهما كانت مؤسفة.

وأوضحت الوكالة الروسية بأن العالم المذكور قال إن بعض التنبؤات قد تحققت بالفعل، والكوارث، التي توقعها العالم في عام 2016، قد حدثت بالفعل، مشيرة إلى أن نفس العالم يعتقد أن سكان الأرض لديهم ثلاث سنوات فقط قبل بدء حدوث الكوارث الطبيعية الضخمة.

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المغرب شوف تيفي كوارث طبيعية التقرير العالم ريتو نوتي

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