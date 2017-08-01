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خطير وبالفيديو: تشرميل ومضاربة بالعصي والهراوات ورافعات القرآن وسط مسجد بفاس

بتاريــخ : 28 غشت 2017 / 11:21 خطير وبالفيديو: تشرميل ومضاربة بالعصي والهراوات ورافعات القرآن وسط مسجد بفاس | حوادث و حقوق
خطير وبالفيديو: تشرميل ومضاربة بالعصي والهراوات ورافعات القرآن وسط مسجد بفاس
توصلت قناة ''شوف تيفي'' بفيديو خطير جدا يوثق لحظة تضارب وتراشق بين المصلين بالعصي والهراوات ورافعات القرآن الخشبية، وذلك فجر يومه الإثنين 28 غشت 2017، بمسجد المصطفى زواغة حي بنزاكور أحد مساجد العاصمة

"شوف تيفي"


توصلت قناة "شوف تيفي" بفيديو خطير جدا يوثق لحظة تضارب وتراشق بين المصلين بالعصي والهراوات ورافعات القرآن الخشبية، وذلك فجر يومه الإثنين 28 غشت 2017، بمسجد المصطفى زواغة حي بنزاكور أحد مساجد العاصمة العلمية بفاس .

وأفاد شهود عيان لقناة "شوف تيفي" أن المصلين لا علم لهم بشيء، كانوا ينتظرون دخول إمام المسجد لأداء صلاة الفجر قبل أن يفاجأ الجميع بالمستوى الهزيل الذي أصاب مساجد الرحمان بالسب والشتم والتشرميل والمصطلحات النابية التي تداولها المتخاصمون مما خلف فوضى واستياء عارما في صفوف المصلين بالمسجد.

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