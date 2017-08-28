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السجن أربع سنوات لمخالفي حظر الأكياس البلاستيكية

بتاريــخ : 28 غشت 2017 / 11:08 السجن أربع سنوات لمخالفي حظر الأكياس البلاستيكية | منوعات
السجن أربع سنوات لمخالفي حظر الأكياس البلاستيكية
بدأت السلطات الكينية اليوم الاثنين في تطبيق حظر استخدام الأكياس البلاستيكية ، فيما يواجه المخالفون غرامة تصل إلى 38 ألف دولار أمريكي أو السجن لمدة أربع سنوات.

"شوف تيفي"

 

بدأت السلطات الكينية اليوم الاثنين في تطبيق حظر استخدام الأكياس البلاستيكية ، فيما يواجه المخالفون غرامة تصل إلى 38 ألف دولار أمريكي أو السجن لمدة أربع سنوات.

وذكرت الحكومة الكينية -وفق شبكة "إيه بي سي" الأمريكية- أن الحظر يسري على استخدام وتصنيع واستيراد الأكياس البلاستيكية ، وأن العقوبة تبدأ من غرامة قدرها 19 ألف دولار بحد أدنى أو السجن لمدة سنة واحدة، فيما سيتم إعفاء مصنعي الأكياس البلاستيكية للأغراض الصناعية.

يذكر أن المغرب والكاميرون وغينيا بيساو وتنزانيا وأوغندا وإثيوبيا وموريتانيا ومالاوي من بين الدول الإفريقية التي تبنت أو أعلنت حظرا مماثلا للأكياس البلاستيكية.

 

 

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شوف تيفي المغرب السجن أربع سنوات حظر الأكياس البلاستيكية كينيا

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