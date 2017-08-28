عارضة أزياء تقتل فنانا شهيرا بالقرطاس وتنتحر..وهذه هي التفاصيل المروعة ﻿

كشفت وسائل إعلام تركية، قبل قليل من يومه الاثنين، أن عارضة الأزياء التركية السابقة ''فيليز اكير''، قامت بقتل الفنان والممثل التركي الشهير ''وطن شاشماز'' ثم أقدمت على الانتحار.

"شوف تيفي"

كشفت وسائل إعلام تركية، قبل قليل من يومه الاثنين، أن عارضة الأزياء التركية السابقة "فيليز اكير"، قامت بقتل الفنان والممثل التركي الشهير "وطن شاشماز" ثم أقدمت على الانتحار.



وحسب موقع "تركيا الآن" ففي تفاصيل الحادثة٬ سمع دوي اطلاق نار ليلة أمس الأحد في فندق "كونراد" في منطقة "بشكتاش" في "اسطنبول"،

وعلى إثر ذلك قامت ادارة الفندق بالاتصال بالشرطة والابلاغ عن الحادث٬ ووصلت فرق الشرطة إلى مكان الحادث حيث عثر على المدعوان "وطن شاشماز" و"فيليز اكير" مقتولين بالرصاص.



وأكد الموقع التركي أن التحقيقات، بينت بأن "وطن شاشماز" قتل بثلاث رصاصات في ظهره وبرصاصة واحدة قتلت "فيليز اكير" ، وبعد تفقد سجلات الكاميرا تبين أنه لم يدخل أحد الغرفة سوى "فيليز اكير" وبحسب نتيجة التحقيقات الاولية اشتبهت الشرطة بأن تكون "اكير" قد قامت بقتل "شاشماز" ومن ثم الانتحار.