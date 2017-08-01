هذه هي حقيقة الصور التي أرعبت رواد مواقع التواصل الاجتماعي بفاس ﻿

نشرت صفحة على مواقع التواصل الاجتماعي ثلاثة صور فوتوغرافية، يَظهر فيها شخص وهو يُشهر أسلحة بيضاء في ظروف من شأنها المساس بالشعور بالأمن لدى المواطنين، مع تذييل تلك الصور بتعليقات وتدوينات تطالب

"شوف تيفي"

نشرت صفحة على مواقع التواصل الاجتماعي ثلاثة صور فوتوغرافية، يَظهر فيها شخص وهو يُشهر أسلحة بيضاء في ظروف من شأنها المساس بالشعور بالأمن لدى المواطنين، مع تذييل تلك الصور بتعليقات وتدوينات تطالب المصالح الأمنية بالتدخل العاجل لتوقيف المشتبه به.

وحسب ما توصلت به "شوف تيفي" من مصدرها فإن الأبحاث والتحريات التي باشرتها مصالح الأمن الوطني بخصوص هذا الموضوع، أوضحت أن تاريخ نشر هذه الصور، لأول مرة على شبكة الأنترنت، يعود إلى أكثر من سنة تقريبا.

وأضاف المصدر ذاته بأن نفس الأبحاث، أوضحت بأن مصالح الأمن بمدينة فاس كانت قد تفاعلت مع تلك الصور، بسرعة وبشكل فعال، حيث ألقت القبض على المشتبه به، وهو من ذوي السوابق القضائية، وأحالته على النيابة العامة المختصة بتاريخ 27 يوليوز 2016 من أجل نشر صور على شبكة الأنترنت تتضمن تحريضا على العنف وتمس بالإحساس بالأمن، وذلك قبل أن تتم إدانته من طرف القضاء بعقوبة سالبة للحرية.

وأكد ذات المصدر أن مصالح الأمن الوطني، وبالإضافة إلى حرصها على توضيح تاريخ وظروف وحقيقة نشر هذه الصور، فإنها أكدت في المقابل على مواصلة جهودها للوقاية من الجريمة ومكافحة كل صورها وأشكالها.