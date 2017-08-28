هام للمغاربة وبالصور..ها كيفاش تقلبو الحولي وتعرفو السن ديالو ﻿

بمناسبة اقتراب عيد الأضحى، فإن العديد من المواطنين الراغبين في شراء أضحية العيد، يحاولون التعرف على الشروط التي يجب توافرها في الأضحية وهي على الشكل التالي:

"شوف تيفي"

بمناسبة اقتراب عيد الأضحى، فإن العديد من المواطنين الراغبين في شراء أضحية العيد، يحاولون التعرف على الشروط التي يجب توافرها في الأضحية وهي على الشكل التالي:

-يجب ألا يقل عمره عن عام ولا يكون أحد قرونه مكسورة.

-يجب ألا تكون قدمه مكسورة أو أحد أذنيه مجروحة ولا يكون أعمى أو أعرج.

-يجب أن تكون الفروة والجلد خاليين من الجرب.

-العمر الملائم للذبح من 8 الى 12 شهرا، وذلك بالنظر إلى أن طراوة اللحوم تعتمد على عمر الخروف.

وبخصوص كيفية معرفة عمر الأضحية فهي على الشكل التالي:

-أقل من سنة: تكون جميع الأسنان الأربعة الأمامية من الفك السفلي بيضاء ولبنية ومتماثلة "سنان الحليب".

-سنة: تكون أحد الأسنان الأربعة اختلف شكله وكبر حجمه.

-سنة ونصف إلى سنتين: يكون قد استبدل زوجين من الأسنان اللبنية، ويلاحظ 4 أسنان طويلة في منتصف الفك السفلي يحيط بها من كل جانب سنتان لبنيتان صغيرتان.

-3 سنوات: يكون قد استبدل 3 من الأسنان الأمامية اللبنية بأسنان طويلة.

-4 سنوات: يكون قد استبدل جميع أسنانه اللبنية بأسنان كبيرة حادة.

-أكبر من 4 سنوات: يلاحظ وجود 8 أسنان كبيرة وتتآكل ويصفر لونها.