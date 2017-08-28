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هام للمغاربة وبالصور..ها كيفاش تقلبو الحولي وتعرفو السن ديالو

بتاريــخ : 28 غشت 2017 / 07:19 هام للمغاربة وبالصور..ها كيفاش تقلبو الحولي وتعرفو السن ديالو | مجتمع
هام للمغاربة وبالصور..ها كيفاش تقلبو الحولي وتعرفو السن ديالو
بمناسبة اقتراب عيد الأضحى، فإن العديد من المواطنين الراغبين في شراء أضحية العيد، يحاولون التعرف على الشروط التي يجب توافرها في الأضحية وهي على الشكل التالي:

"شوف تيفي"

بمناسبة اقتراب عيد الأضحى، فإن العديد من المواطنين الراغبين في شراء أضحية العيد، يحاولون التعرف على الشروط التي يجب توافرها في الأضحية وهي على الشكل التالي:

-يجب ألا يقل عمره عن عام ولا يكون أحد قرونه مكسورة.

-يجب ألا تكون قدمه مكسورة أو أحد أذنيه مجروحة ولا يكون أعمى أو أعرج.
-يجب أن تكون الفروة والجلد خاليين من الجرب.
-العمر الملائم للذبح من 8 الى 12 شهرا، وذلك بالنظر إلى أن طراوة اللحوم تعتمد على عمر الخروف.
وبخصوص كيفية معرفة عمر الأضحية فهي على الشكل التالي:

-أقل من سنة: تكون جميع الأسنان الأربعة الأمامية من الفك السفلي بيضاء ولبنية ومتماثلة "سنان الحليب".

-سنة: تكون أحد الأسنان الأربعة اختلف شكله وكبر حجمه.
-سنة ونصف إلى سنتين: يكون قد استبدل زوجين من الأسنان اللبنية، ويلاحظ 4 أسنان طويلة في منتصف الفك السفلي يحيط بها من كل جانب سنتان لبنيتان صغيرتان.
-3 سنوات: يكون قد استبدل 3 من الأسنان الأمامية اللبنية بأسنان طويلة.
-4 سنوات: يكون قد استبدل جميع أسنانه اللبنية بأسنان كبيرة حادة.
-أكبر من 4 سنوات: يلاحظ وجود 8 أسنان كبيرة وتتآكل ويصفر لونها.

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المغرب شوف تيفي المواطنين أضحية العيد الفك السفلي

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