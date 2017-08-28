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المغرب ثاني شريك تجاري لإسرائيل بعد مصر في إفريقيا برقم معاملات يبلغ 4 ملايين دولار شهريا

بتاريــخ : 28 غشت 2017 / 03:28 المغرب ثاني شريك تجاري لإسرائيل بعد مصر في إفريقيا برقم معاملات يبلغ 4 ملايين دولار شهريا | بوليتيك
المغرب ثاني شريك تجاري لإسرائيل بعد مصر في إفريقيا برقم معاملات يبلغ 4 ملايين دولار شهريا
أورد الموقع الإسرائيلي ''إسرائيل فالي'' أن المكتب المركزي الإسرائيلي للإحصاء (CBS) كشف بأن حجم المبادلات التجارية بين المغرب وإسرائيل بلغ أكثر من أربعة ملايين دولار شهريا.

''شوف تيفي''

أورد الموقع الإسرائيلي "إسرائيل فالي" أن المكتب المركزي الإسرائيلي للإحصاء (CBS) كشف بأن حجم المبادلات التجارية بين المغرب وإسرائيل بلغ أكثر من أربعة ملايين دولار شهريا.

وأضاف الموقع أن التجارة بين إسرائيل والمغرب تشهد ارتفاعا كبيرا، وفقا لإحصاءات المكتب المتخصص، حيث أن صادرات المغرب إلى إسرائيل بلغت 24 مليون دولار سنة عام 2015، وسط ترقب بتضاعف المبلغ بفعل تزايد واردات السلع الذإسرائيلية إلى المغرب.

ووفقا لذات المصدر، يعد المغرب ضمن أكبر البلدان الإفريقية الخمسة التي تربطها مبادلات تجارية مع إسرائيل، حيث يعد المغرب الشريك الثاني بعد مصر في القارة السمراء، تليه موريتانيا ثم إثيوبيا فأوغندا ثم جمهورية غانا.

وأضاف ذات المصدر، أن الشركات الإسرائيلية للصناعات الكيميائية والميكانيكية والأجهزة الإلكترونية والمعدات المخصصة للقطاع الزراعي تصدر منتوجاتها نحو المغرب، محققة رقم معاملات شهري فاق في السنة الماضية حوالي أربعة ملايين دولار شهريا.

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