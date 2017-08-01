يوم مأساوي بأسا الزاك...العثور على جثة راع للأغنام بعد ليلة كاملة من البحث و"صباغ" يفقد حياته في ظروف غامضة ﻿

كشف مصدر مطلع، أن مدينة أسا الزاك إستيقظت صبيحة اليوم الأحد على وقع وفاة شخصين في ظروف غامضة، حيث ثم نقل جثتين إلى المستشفى بإشراف من الدرك الملكي لإخضاعهما للتشريح الطبي لتحديد أسباب الوفاة.

''شوف تيفي''

كشف مصدر مطلع، أن مدينة أسا الزاك إستيقظت صبيحة اليوم الأحد على وقع وفاة شخصين في ظروف غامضة، حيث ثم نقل جثتين إلى المستشفى بإشراف من الدرك الملكي لإخضاعهما للتشريح الطبي لتحديد أسباب الوفاة.

وأضاف ذات المصدر، بأنه تم العثور على جثة راع غنم مفقود منذ يوم أمس السبت، حيث تفاجأ مشغلوه بعودة الاغنام دون الراعي، حيث أسرعوا للبحث عنه طيلة ليلة كاملة ليتفاجؤوا بالعثور عليه ميتا تحت شجرة وبجانبه قنينة ماء ولوازم إعداد الشاي بمنطقة في البادية تسمى "عوينة الهنا".

وأضاف ذات المصدر، أن المعطيات الأولية تضع الحرارة وسم التعابين في قفص الإتهام، مؤكدا بأن عناصر الدرك إنتقلت إلى عين المكان لمعاينة الجثة وفتح تحقيق في الموضوع بإشراف من النيابة العامة المختصة.

وقال ذات المصدر، وفي نفس التوقيت تلقت عناصر من الدرك الملكي بسرية أسا إتصالا هاتفيا عجل بانتقالها الى أحد المنازل "بحي الزاوية التيجانية" بمركز مدينة أسا الزاك، للوقوف على حالة ثانية تعود لشخص في الأربعينيات من عمره يشتغل صباغا وجد جثة هامدة على فراشه بمنزله صبيحة اليوم.

وتم نقل جثة الهالك الى مستودع الاموات بالمستشفى الاقليمي في انتظار عرضها على التشريح الطبي للوقوف على اسباب الوفاة.