مندوبية التأمك تكشف عن توضيحات بخصوص رسالة المهداوي ﻿

كشفت المندوبية العامة لإدارة السجون واعادة الادماج في بلاغ لها، توصلت ''شوف تيفي'' بنسخة منه بأن هناك ادعاءات تداولتها بعض المواقع الإخبارية بخصوص المعتقل حميد المهداوي، اعتمادا على رسالة منسوبة

"شوف تيفي "

كشفت المندوبية العامة لإدارة السجون واعادة الادماج في بلاغ لها، توصلت "شوف تيفي" بنسخة منه بأن هناك ادعاءات تداولتها بعض المواقع الإخبارية بخصوص المعتقل حميد المهداوي، اعتمادا على رسالة منسوبة إليه، وهو ما جعل إدارة السجن المحلي عين السبع تتقدم بتوضيحات ردا على الادعاءات.

واكد البلاغ بأنه وعكس الادعاءات الواردة في الرسالة، فقد استفاد السجين حميد المهداوي خلال تواجده بالسجن المحلي عين السبع 1 من عدة فحوص لدى طبيب المؤسسة، حيث تبين أنه يعاني من حساسية خفيفة ووصفت له الأدوية المناسبة، في حين أن حديث الرسالة عن إصابة المعني بالأمر بداء "الجربة" لا أساس له من الصحة.

وأضاف البلاغ بأن السجين المذكور تم عرضه على طبيب الأسنان بالمؤسسة، غير أنه طالب بعرضه على طبيبه الخاص الموجود بمدينة القنيطرة من أجل تتبع حالة آلة تقويم الأسنان التي قام المعني بالأمر بتركيبها قبل ولوجه المؤسسة السجنية.

وأكد ذات البلاغ أن إدارة السجن المحلي عين السبع 1 حريصة على نظافة الغرف وكذا على النظافة الشخصية للسجناء، حيث تقوم بانتظام بتزويدهم بمواد النظافة، علما أن السجين المذكور كان يقيم خلال تواجده بالمؤسسة في غرفة فردية تتوفر على كافة شروط الإضاءة والتهوية.