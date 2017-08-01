بوريطة... العلاقات بين المغرب والجزائر وصلت الباب المسدود على جميع المستويات ﻿

أكد وزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي ناصر بوريطة أن عودة المغرب للاتحاد الإفريقي '' نتيجة للسياسة الإفريقية '' للملك محمد السادس الهادفة إلى '' المساهمة في العمل المشترك من أجل إفريقيا '' و '' إسماع

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أكد وزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي ناصر بوريطة أن عودة المغرب للاتحاد الإفريقي " نتيجة للسياسة الإفريقية " للملك محمد السادس الهادفة إلى " المساهمة في العمل المشترك من أجل إفريقيا " و " إسماع صوت المملكة داخل الاتحاد الإفريقي، وخاصة في ما يتعلق بقضية الصحراء المغربية ".

وذكر بوريطة في حديث أجرته معه الأسبوعية الدولية (جون أفريك) التي ستصدر الإثنين المقبل، بأن الملك حدد في خطب كيغالي (يوليوز 2016)، ودكار (نونبر 2016) وأديس أبابا (يناير 2017) هدفين اثنين.

وأوضح أن الأمر يتعلق من جهة " بالمساهمة في العمل المشترك من أجل إفريقيا. وهو ما نقوم به، حيث أن المغرب نشيط في جميع اجتماعات الاتحاد الإفريقي "، مذكرا بأن الملك محمد السادس، الذي اعتبر رائدا في مجال الهجرة، كان قد قدم في آخر قمة للمنظمة (3 و4 يوليوز بأديس أبابا) مقترح " أجندة إفريقية من أجل الهجرة ".

وأضاف أن " المغرب نقل للرئيس بول كيغامي مساهمة مكتوبة حول إصلاح الاتحاد الإفريقي، مسجلا أن "هذه ما هي إلا بعض الأمثلة "، مشيرا إلى أن الأمر يتعلق من جهة أخرى ب " إسماع صوت المملكة داخل الاتحاد الإفريقي، وخاصة حول قضية الصحراء المغربية ".



وأكد بوريطة على أن المغرب ومنذ أول مشاركة له في قمة الاتحاد، قام بتصحيح المغالطات التي روجتها بعض الأطراف منذ سنوات، حيث أنه بخصوص المصطلحات التي ترد في بعض تقارير الاتحاد الإفريقي، شدد بوريطة على أن " الأمر لا يتعلق بمسألة المصطلحات فقط، بل بخطوة تروم ملاءمة لغة الاتحاد الإفريقي مع القانون الدولي ".

وسجل في هذا الصدد أن مصطلحات " الأراضي المحتلة " وتصفية الاستعمار " و" الضم " تتناقض بشكل كبير مع أساسيات الأمم المتحدة "، حيث أنه في " ظل غياب المغرب، كان الاتحاد الإفريقي رهينة بعض الأطراف الذين فصلوه عن الواقع وبحث الملف بالأمم المتحدة "، مضيفا بالقول " تمكنا من تصحيح هذه التصورات الخاطئة بفضل تفهم عدد من الدول الأعضاء ورئاسة مفوضية الاتحاد الإفريقي ".

وحول سؤال عن موقف الجزائر، قال بوريطة إن العلاقات بين الرباط والجزائر العاصمة دخلت طريقا مسدودا على جميع المستويات، موضحا في هذا الصدد أن " العلاقات مع الجزائر لا تعرف أي تطور "، مؤكدا أنه لم تكن هناك أية زيارة ثنائية للمغرب لأزيد من سبع سنوات، كما أن التنسيق يوجد في الطريق المسدود على جميع المستويات، حيث أن اجتماعات اتحاد المغرب العربي لا تنعقد، والمغرب العربي يبقى المنطقة الأقل اندماجا في القارة ".

وأعرب الوزير عن أسفه لقيام الجزائر بحملات دبلوماسية وإعلامية شرسة عقب إعلان المغرب، في يوليوز 2016، عزمه العودة لأسرته الإفريقية، وبخصوص انضمام المملكة لمجموعة دول غرب إفريقيا (سيدياو)، أكد أن الرد الإيجابي لرؤساء دول هذه المنظمة في 4 يونيو، على الرسالة الملكية بتاريخ 23 فبراير " يعكس القناعة التي يتقاسمها المغرب والبلدان الخمسة عشر الأعضاء في هذه المجموعة، بأن انضمام المغرب سيعود بالنفع على الجميع ".

وأوضح أنه " وبعد الاتفاق السياسي، نوجد الآن في المرحلة القانونية، لتأتي بعدها المفاوضات التقنية، حيث سنجري اتصالات مع مفوضية (سيدياو) في أفق انعقاد قمة لومي (المتوقعة في دجنبر)، مسجلا أن الجدل " الجغرافي " لم يشكل أي عائق.

وقال إن "إسم المغرب، المغرب الأقصى، يضعه في غرب إفريقيا، كما أن (سيدياو) مجموعة اقتصادية وليست جغرافية إقليمية " مذكرا بأن موريتانيا كانت عضوا في هذه المنظمة قبل الانسحاب منها في 2000 كما أن تونس مرشحة لدخول السوق المشتركة لإفريقيا الشرقية والجنوبية.