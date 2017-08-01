اهتمام جزائري واسع بروبوتاج "شوف تيفي" على الزاوية الكركرية ﻿

خلف روبورتاج قناة ''شوف تيفي'' الإلكترونية على الزاوية الصوفية الكركرية اهتماما واسعا وغير مسبوق من طرف مواقع التواصل الاجتماعي

"شوف تيفي"

خلف روبورتاج قناة "شوف تيفي" الإلكترونية على الزاوية الصوفية الكركرية اهتماما واسعا وغير مسبوق من طرف مواقع التواصل الاجتماعي ووسائل الإعلام الجزائرية، حيث تداول العديد من النشطاء والاعلاميين ورجال الدين والمهتمين بالجارة الشقيقة مقاطع قوية من الروبورتاج الذي أنجزه طاقم "شوف تيفي" توضح للرأي العام الجزائري أسرار خاصة عن الزاوية الكركرية وتاريخ تأسيسها وأصول طقوسها، كما تظهر "محمد فوزي الكركري" شيخ الطريقة الكركرية بوجه مكشوف في أول خروج إعلامي له يتحدث عن بيعته للملك محمد السادس وخدمته للانسانية بما في ذلك أتباعه من الشعب الجزائري .

روبورطاج "شوف تيفي"استطاع أن يوضح أن الطريقة الصوفية الكركرية مغربية الأصل كما جاء على لسان مريدي الطريقة، ولا علاقة لها بالجزائر باستثناء بعض نقط التلاقي في سلالتها الروحية ، ولا تحمل أي عداء للشعب الجزائري ، خلافا لما روجت له بعض وسائل الإعلام الجزائرية، حيث نقلت العديد من التصريحات لمحلليين سياسيين اعتبروا ان الطريقة الكركرية اختراقا اجنبيا..

هذا وبعدما اعتبرت السلطات الجزائرية أن الكركرية طائفة تهدد أمنها واستقرارها، استهزأ العديد من النشطاء الفيسبوكيين ووسائل الإعلام بهذا الطرح واعطائه كل هذه الهالة الاعلامية واستعمالها لجمعية العلماء المسلمين بالجزائر والتي طالبت من خلال بيان لها بقطع الطريق أمام الكركرية وانتشارها ، مبرزين أن النظام الجزائري يريد إلهاء الشعب عن مطالبه الأساسية ويحاول صرف الأنظار عن مشاكله السياسية والعسكرية في هذه المرحلة بالذات لا سيما بعدما تبين من خلال روبوتاج شوف تيفي أن الطريقة قديمة ولها أكثر من نصف قرن داخل المغرب وخارجه وليس لها أي أهداف سياسية .