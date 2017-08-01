فضيحة على بعد أيام من عيد الأضحى ...الوزير "نجيب بوليف" يرضخ لأرباب النقل والضحية المواطن المقهور... ﻿

كشف مصدر مطلع، أن كاتب الدولة المكلف بالنقل، نجيب بوليف توصل بشكايات حول تضاعف تذاكر نقل المسافرين، خاصة نحو مناطق الجنوب الشرقي في إتجاه مدن زاكورة وورزازات وطاطا.

''شوف تيفي''

كشف مصدر مطلع، أن كاتب الدولة المكلف بالنقل، نجيب بوليف توصل بشكايات حول تضاعف تذاكر نقل المسافرين، خاصة نحو مناطق الجنوب الشرقي في إتجاه مدن زاكورة وورزازات وطاطا.

وأضاف ذات المصدر، أن الوزير حاول الضغط على أرباب حافلات النقل بالتراجع عن الزيادات الصاروخية عبر التلويح بمنع الرخص الإستنائية للنقلsupplément " التي تمنح حصرا في مناسبات الأعياد والفترات التي يزيد فيها الطلب على حافلات النقل، حيث طالب مديري المحطات بسحب الرخص من أي حافلة ضاعفت ثمن التذكرة.

وأوضح ذات المصدر، أن أرباب النقل ردوا على تعليمات المسؤول عن القطاع الحكومي برفض الرخص الإستثنائية، مما قد يعجل بمواجهة مفتوحة مع الوزير و المواطنين الذين يطالبون فقط بحقهم الذي كفله الدستور المغربي وهو قضاء عيد الأضحى المبارك مع ذويهم.



وإستناذا لذات المصدر، فالوزير نجيب بوليف وخوفا من تداعيات غير مضمونة تنازل من جديد عن قرار سحب الرخص الإستثنائية رغم الارتفاع غير المبرر والمقبول وسط تكتم شديد والذي يظهر جليا بعودة السماسرة وأرباب حافلات النقل لتحديد الأسعار حسب هواهم وفي اتفاق فيما بيهم، فارضين الأمر الواقع على المواطن المغلوب على أمره وعلى الوزير نفسه .

وفي ذات السياق، أكد أحد مهنيي النقل "لشوف تيفي" أن موضوع تراجع نجيب بوليف عن قراراته السريعة وغير المحسوبة ليس بموضوع جديد، حيث أن الوزير لم يستطع إيجاد حلول لمشكل النقل في الأعياد رغم ترؤسه للقطاع للسنة السادسة على التوالي، وأنه كان عليه الاستقالة منذ فشله في وقف التلاعبات منذ السنة الأولى من تجربته الوزارية وليس بعد تأزم القطاع.

وأكد أن بوليف حاول تحديد تسعيرة التنقل ولم يستطع ذلك حتى في الأيام العادية، فما بالك بأيام الأعياد، موضحا بأن الوزير ورئيسه المباشر سعد الدين العثماني كان عليهما البحث عن الحلول قبل شهور وليس ثلاثة أيام فقط قبل العيد، حيث كشف المهني أن بوليف كما سابقيه يحاولون فقط الظهور كأبطال، لكنهم في حقيقة الأمر يستغلون معاناة المواطنين ودغدغة مشاعرهم بإجراءات يتم الاحتفاظ بها في الرفوف.

وقال ذات المصدر، أن بوليف لن يستطيع فرض قراراته ليس خوفا ولكنه لم يجد البدائل والحلول لضعف تدبيره للقطاع الذي يسير نحو الهاوية، مؤكدا بأن فئة من المهنيين سيستغلون المواطنين بطريقة بشعة و من دون أدنى تدخل، متحديا الوزير بالخروج من مكتبه المكيف لفرض التسعيرة العادية في أيام العيد.