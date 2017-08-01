 فضيحة على بعد أيام من عيد الأضحى ...الوزير "نجيب بوليف" يرضخ لأرباب النقل والضحية المواطن المقهور... ﻿
شوف ميديا

آخر الأخبار

المغرب ثاني شريك تجاري لإسرائيل بعد مصر في إفريقيا برقم معاملات يبلغ 4 ملايين دولار شهريا | بوليتيك

المغرب ثاني شريك تجاري لإسرائيل بعد مصر في إفريقيا برقم معاملات يبلغ 4 ملايين دولار شهريا

يوم مأساوي بأسا الزاك...العثور على جثة راع للأغنام بعد ليلة كاملة من البحث وصباغ يفقد حياته في ظروف غامضة | حوادث و حقوق

يوم مأساوي بأسا الزاك...العثور على جثة راع للأغنام بعد ليلة كاملة من البحث و"صباغ" يفقد حياته في

مندوبية التأمك تكشف عن توضيحات بخصوص رسالة المهداوي | بوليتيك

مندوبية التأمك تكشف عن توضيحات بخصوص رسالة المهداوي

خطير..الترامواي كاد أن ينهي حياة شاب بالبيضاء | حوادث و حقوق

خطير..الترامواي كاد أن ينهي حياة شاب بالبيضاء

بوريطة... العلاقات بين المغرب والجزائر وصلت الباب المسدود على جميع المستويات | بوليتيك

بوريطة... العلاقات بين المغرب والجزائر وصلت الباب المسدود على جميع المستويات

اهتمام جزائري واسع بروبوتاج شوف تيفي على الزاوية الكركرية | دولي

اهتمام جزائري واسع بروبوتاج "شوف تيفي" على الزاوية الكركرية

فضيحة على بعد أيام من عيد الأضحى ...الوزير نجيب بوليف يرضخ لأرباب النقل والضحية المواطن المقهور... | بوليتيك

فضيحة على بعد أيام من عيد الأضحى ...الوزير "نجيب بوليف" يرضخ لأرباب النقل والضحية المواطن المقهور...

تنقيلات في صفوف 6400 دركي | بوليتيك

تنقيلات في صفوف 6400 دركي

رائع وبالصور..شوفو الشجاعة: فنان مشهور يتبرع بكليته | ثقافة و فنون

رائع وبالصور..شوفو الشجاعة: فنان مشهور يتبرع بكليته

شوف تيفي.. قصة نجاح إعلام القرب

فضيحة على بعد أيام من عيد الأضحى ...الوزير "نجيب بوليف" يرضخ لأرباب النقل والضحية المواطن المقهور...

بتاريــخ : 28 غشت 2017 / 02:51 فضيحة على بعد أيام من عيد الأضحى ...الوزير نجيب بوليف يرضخ لأرباب النقل والضحية المواطن المقهور... | بوليتيك
فضيحة على بعد أيام من عيد الأضحى ...الوزير "نجيب بوليف" يرضخ لأرباب النقل والضحية المواطن المقهور...
كشف مصدر مطلع، أن كاتب الدولة المكلف بالنقل، نجيب بوليف توصل بشكايات حول تضاعف تذاكر نقل المسافرين، خاصة نحو مناطق الجنوب الشرقي في إتجاه مدن زاكورة وورزازات وطاطا.

''شوف تيفي''

كشف مصدر مطلع، أن كاتب الدولة المكلف بالنقل، نجيب بوليف توصل بشكايات حول تضاعف تذاكر نقل المسافرين، خاصة نحو مناطق الجنوب الشرقي في إتجاه مدن زاكورة وورزازات وطاطا.

وأضاف ذات المصدر، أن الوزير حاول الضغط على أرباب حافلات النقل بالتراجع عن الزيادات الصاروخية عبر التلويح بمنع الرخص الإستنائية للنقلsupplément " التي تمنح حصرا في مناسبات الأعياد والفترات التي يزيد فيها الطلب على حافلات النقل، حيث طالب مديري المحطات بسحب الرخص من أي حافلة ضاعفت ثمن التذكرة.

وأوضح ذات المصدر، أن أرباب النقل ردوا على تعليمات المسؤول عن القطاع الحكومي برفض الرخص الإستثنائية، مما قد يعجل بمواجهة مفتوحة مع الوزير و المواطنين الذين يطالبون فقط بحقهم الذي كفله الدستور المغربي وهو قضاء عيد الأضحى المبارك مع ذويهم.

وإستناذا لذات المصدر، فالوزير نجيب بوليف وخوفا من تداعيات غير مضمونة تنازل من جديد عن قرار سحب الرخص الإستثنائية رغم الارتفاع غير المبرر والمقبول وسط تكتم شديد والذي يظهر جليا بعودة السماسرة وأرباب حافلات النقل لتحديد الأسعار حسب هواهم وفي اتفاق فيما بيهم، فارضين الأمر الواقع على المواطن المغلوب على أمره وعلى الوزير نفسه .

وفي ذات السياق، أكد أحد مهنيي النقل "لشوف تيفي" أن موضوع تراجع نجيب بوليف عن قراراته السريعة وغير المحسوبة ليس بموضوع جديد، حيث أن الوزير لم يستطع إيجاد حلول لمشكل النقل في الأعياد رغم ترؤسه للقطاع للسنة السادسة على التوالي، وأنه كان عليه الاستقالة منذ فشله في وقف التلاعبات منذ السنة الأولى من تجربته الوزارية وليس بعد تأزم القطاع.

وأكد أن بوليف حاول تحديد تسعيرة التنقل ولم يستطع ذلك حتى في الأيام العادية، فما بالك بأيام الأعياد، موضحا بأن الوزير ورئيسه المباشر سعد الدين العثماني كان عليهما البحث عن الحلول قبل شهور وليس ثلاثة أيام فقط قبل العيد، حيث كشف المهني أن بوليف كما سابقيه يحاولون فقط الظهور كأبطال، لكنهم في حقيقة الأمر يستغلون معاناة المواطنين ودغدغة مشاعرهم بإجراءات يتم الاحتفاظ بها في الرفوف.

وقال ذات المصدر، أن بوليف لن يستطيع فرض قراراته ليس خوفا ولكنه لم يجد البدائل والحلول لضعف تدبيره للقطاع الذي يسير نحو الهاوية، مؤكدا بأن فئة من المهنيين سيستغلون المواطنين بطريقة بشعة و من دون أدنى تدخل، متحديا الوزير بالخروج من مكتبه المكيف لفرض التسعيرة العادية في أيام العيد.

إعلانات
undercontent

‫شوف تيفي

مشرف النشر بشوف تيفي ، أول قناة إلكترونية مغربية يمكنكم تصفح كل مقالات شوف تيفي من هنا

العيد بوليف التسعيرة المهنيين شوف تيفي

whatsapp
رابط مختصر للمحتوى :

إقرأ أيضا

المغرب ثاني شريك تجاري لإسرائيل بعد مصر في إفريقيا برقم معاملات يبلغ 4 ملايين دولار شهريا | بوليتيك

المغرب ثاني شريك تجاري لإسرائيل بعد مصر في إفريقيا برقم معاملات يبلغ 4 ملايين دولار شهريا

مندوبية التأمك تكشف عن توضيحات بخصوص رسالة المهداوي | بوليتيك

مندوبية التأمك تكشف عن توضيحات بخصوص رسالة المهداوي

بوريطة... العلاقات بين المغرب والجزائر وصلت الباب المسدود على جميع المستويات | بوليتيك

بوريطة... العلاقات بين المغرب والجزائر وصلت الباب المسدود على جميع المستويات

تنقيلات في صفوف 6400 دركي | بوليتيك

تنقيلات في صفوف 6400 دركي

إعلانات
﻿

أحدث حلقات برنامجنا

بالفيديو..قصة مثيرة يرويها خيال مغربي يعشق تربية الحيوانات من شيشاوة..عندو معزة سماها حنان | بــووز
منذ 20 دقيقة

بالفيديو..قصة مثيرة يرويها خيال مغربي يعشق تربية الحيوانات من شيشاوة..عندو معزة سماها ''حنان''

شوفو كيفاش شدو البوليس شفار خطير عامين وهو هربان | بــووز

شوفو كيفاش شدو البوليس شفار خطير عامين وهو هربان

ملحن مغربي يتهم فنانين إسرائليين بسرقة أغنية لحنها للحمداوية | معانا فنان

ملحن مغربي يتهم فنانين إسرائليين بسرقة أغنية لحنها للحمداوية

بالفيديو...شابين مغربيين يبدعان طريقة رائعة باش يخدموا على رأسهم فالحلال ( برافو) | بــووز

بالفيديو...شابين مغربيين يبدعان طريقة رائعة باش يخدموا على رأسهم فالحلال ( برافو)

إعلانات
﻿

آخر المستجدات

المغرب ثاني شريك تجاري لإسرائيل بعد مصر في إفريقيا برقم معاملات يبلغ 4 ملايين دولار شهريا | بوليتيك
منذ 37 دقيقة

المغرب ثاني شريك تجاري لإسرائيل بعد مصر في إفريقيا برقم معاملات يبلغ 4 ملايين دولار شهريا

يوم مأساوي بأسا الزاك...العثور على جثة راع للأغنام بعد ليلة كاملة من البحث وصباغ يفقد حياته في ظروف غامضة | حوادث و حقوق

يوم مأساوي بأسا الزاك...العثور على جثة راع للأغنام بعد ليلة كاملة من البحث و"صباغ" يفقد حياته في

مندوبية التأمك تكشف عن توضيحات بخصوص رسالة المهداوي | بوليتيك

مندوبية التأمك تكشف عن توضيحات بخصوص رسالة المهداوي

خطير..الترامواي كاد أن ينهي حياة شاب بالبيضاء | حوادث و حقوق

خطير..الترامواي كاد أن ينهي حياة شاب بالبيضاء

﻿

روابط تهمــــك :

للتواصل :

  • شارع ابراهيم الروداني زنقة ابن الصوفي العمارة 4 الشقة 1 المعاريف
  • [email protected]
  • (212) 522996334 / (212) 522996143 / (212) 661233372
  • 212) 522995280

All rights reserved to chouftv.ma © 2017.