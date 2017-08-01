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تنقيلات في صفوف 6400 دركي

بتاريــخ : 28 غشت 2017 / 02:27 تنقيلات في صفوف 6400 دركي | بوليتيك
تنقيلات في صفوف 6400 دركي
أفرجت القيادة العليا للدرك الملكي بالرباط عن لائحة التنقيلات السنوية في صفوف عناصر الجهاز على الصعيد الوطني، والتي شملت حوالي 6400 دركي من رتب رقباء وضباط الصف والمساعدين والمساعدين الأولين، ممن

"شوف تيفي"

أفرجت القيادة العليا للدرك الملكي بالرباط عن لائحة التنقيلات السنوية في صفوف عناصر الجهاز على الصعيد الوطني، والتي شملت حوالي 6400 دركي من رتب رقباء وضباط الصف والمساعدين والمساعدين الأولين، ممن سيلتحقون بمقرات عملهم الجديدة قبل الدخول المدرسي.

وحسب ما أوردته يومية الصباح في عددها الصادر يومه الاثنين، فقد توجهت عناصر من فرقة كوكبة الدراجات النارية التابعة للقيادات الجهوية على الصعيد الوطني نهاية الأسبوع الماضي إلى القيادة العليا للدرك الملكي بشارع ابن سينا بالرباط لتسلم أقراص مدمجة تضم العناصر الجديدة التي ستلتحق بكل قيادة والعناصر التي ستغادر إلى وجهات أخرى.

وأوضحت اليومية أن أهم ما ميز هذه السنة إحداث الجنرال حسني بنسليمان قائد الدرك الملكي تغييرات غير مسبوقة بالمراكز الترابية والقضائية وفرق الدراجات النارية بالقيادات الجهوية لمدن الشمال، وهمت رؤساء مراكز قضائية وترابية وفرقا للدراجين، أشرفت عليها مديرية الموارد البشرية.

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