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فضيحة..شخص يسهل الدعارة لزوجتيه وابنتيه من بينهما قاصر لكسب المال

بتاريــخ : 28 غشت 2017 / 02:19 فضيحة..شخص يسهل الدعارة لزوجتيه وابنتيه من بينهما قاصر لكسب المال | دولي
فضيحة..شخص يسهل الدعارة لزوجتيه وابنتيه من بينهما قاصر لكسب المال
كشفت وسائل إعلام عربية يومه الأحد، أن المديرية العامة لقوى الامن الداخلي في لبنان، أعلنت عن ضبط شبكة تنشط في مجال الدعارة والإتجار بالأشخاص في ''محلة القبة'' بطرابلس.

"شوف تيفي"

كشفت وسائل إعلام عربية يومه الأحد، أن المديرية العامة لقوى الامن الداخلي في لبنان، أعلنت عن ضبط شبكة تنشط في مجال الدعارة والإتجار بالأشخاص في "محلة القبة" بطرابلس.

وحسب موقع "المدينة الإخبارية" فإن نتيجة التحريات المكثفة، مكنت من معرفة الاشخاص المتورطين في هذه الشبكة، وتوقيفهم بعد مداهمة المنازل التي يستخدمونها وهم رجلان و 3 نساء من الجنسيّة اللبنانيّة، بالإضافة الى سيّدة من الجنسيّة السوريّة.

وأضاف الموقع المذكور أن التحقيق مع الموقوفين، أكد بأن أحدهما يسهل الدعارة لزوجتيه ولإبنتيه من بينهما قاصر حتى يستطيع كسب المال.

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