مؤثر...صراعات سياسية بين أحزاب الأغلبية تحرم تلاميذ العالم القروي من الدراسة بتارودانت ﻿

علمت ''شوف تيفي'' أن المئات من تلاميذ العالم القروي بإقليم تارودانت، سينقطعون عن الدراسة العام المقبل بعد خلافات بين الأغلبية والمعارضة بالمجلس الإقليمي لأهداف سياسية وإنتخابوية ضيقة.

''شوف تيفي''

علمت "شوف تيفي" أن المئات من تلاميذ العالم القروي بإقليم تارودانت، سينقطعون عن الدراسة العام المقبل بعد خلافات بين الأغلبية والمعارضة بالمجلس الإقليمي لأهداف سياسية وإنتخابوية ضيقة.

ووفق مصادر "شوف تيفي" فقد فشل أعضاء المجلس الإقليمي من حسم قرار توزيع العشرات من السيارات المخصصة لنقل تلاميذ العالم القروي، والتي أقتنيت من المال العام وبمشاركة متدخلين أخرين، رغم أن بقاء السيارات شهرا واحدا فقط بدون عمل يكلف ميزانيات ضخمة من ناحية التأمين عليها بالإضافة إلى مصاريف أخرى.

وأضاف ذات المصدر، أن الصراع بين ممثلي الساكنة المنتمين لأحزاب الأغلبية الحكومية وهي "العدالة والتنمية والإتحاد الإشتراكي والتجمع الوطني للأحرار"، رفضوا حسم توزيع الحافلات بفعل صراعات سياسوية ضيقة تسبق الإنتخابات الجزئية المقبلة التي ستشهدها دائرة تارودانت الشمالية خلال شهر أكتوبر المقبل، خاصة أحد الأعضاء الذي يشتغل في الآن نفسه مسؤولا كبيرا بالمندوبية الإقليمية للتعليم بتارودانت.

وفي ذات السياق، قال "بومليك سعيد" رئيس "جمعية تيفاوت احلوشن للثقافة والتنمية الاجتماعية" أنهم سيراسلون عامل إقليم تارودانت التدخل العاجل بعد فشل المجلس الاقليمي الاسبوع الفارط في انطلاق اسطول النقل المدرسي، مؤكدا بأن الضحية الاولى والأخيرة هم أبناء الفقراء وتلاميذ العالم القروي، الذين سيحرمون من التدريس بسبب صراعات سياسية و إنتخابوية ضيقة.

من جهة ثانية، كشف فاعل جمعوي بالمنطقة بأن الموضوع ليس فقط صراعات سياسية بين الأحزاب خاصة العدالة والتنمية والإتحاد الإشتراكي والتي قضت على التنمية بشكل مطلق بالإقليم، وإنما بعض "الإنتهازيين" من جمعيات الإقليم التي تريد إستغلال حافلات النقل المدرسي لأغراض شخصية، مؤكدا بأن الحل الجذري هو تشييد المؤسسات التعليمية بالقرب من الساكنة.