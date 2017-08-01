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خطير..تماس كهربائي يتسبب في وقوع حريق مهول داخل محل تجاري بالناظور

بتاريــخ : 28 غشت 2017 / 01:06 خطير..تماس كهربائي يتسبب في وقوع حريق مهول داخل محل تجاري بالناظور | حوادث و حقوق
خطير..تماس كهربائي يتسبب في وقوع حريق مهول داخل محل تجاري بالناظور
اندلع يومه الأحد، حريق مهول داخل محل تجاري، يوجد في الطابق السفلي بأحد المنازل الكائنة بحي ''لعري الشيخ'' وسط مدينة الناظور، وذلك عقب وقوع تماس كهربائي أحدثته آلة كهربائية.

"شوف تيفي"

اندلع يومه الأحد، حريق مهول داخل محل تجاري، يوجد في الطابق السفلي بأحد المنازل الكائنة بحي "لعري الشيخ" وسط مدينة الناظور، وذلك عقب وقوع تماس كهربائي أحدثته آلة كهربائية.

وحسب مصدر "شوف تيفي" فإن ألسنة النيران، أتت على عددٍ من المواد الغذائية داخل المحل من بينها مواد قابلة للاشتعال، ما ساهم في انتشار الحريق بسرعة كبيرة، متسببا في وقوع خسائر مادية جسيمة.

وأكد المصدر ذاته أن الحريق ونظرا لخطورته، تم اسـتدعاء رجال مصالح الوقاية المدنية الذين تمكنوا من إخماد النيران بصعوبة كبيرة نظرا لوصول الأدخنة السامة.

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المغرب شوف تيفي الحريق الناظور خسائر مادية الوقاية المدنية

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