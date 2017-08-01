 مثير..المجرد سرق أغنيته الجديدة ''LET GO''. ﻿
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مثير..المجرد سرق أغنيته الجديدة LET GO. | ثقافة و فنون

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مثير..المجرد سرق أغنيته الجديدة ''LET GO''.

بتاريــخ : 27 غشت 2017 / 23:08 مثير..المجرد سرق أغنيته الجديدة LET GO. | ثقافة و فنون
مثير..المجرد سرق أغنيته الجديدة ''LET GO''.
نفت إيمان الخميسي المسؤولة عن إدارة أعمال الفنان سعد المجرد في مصر، في تصريحات لمجموعة من وسائل الإعلام العربية، أن يكون الفنان سعد المجرد سرق فكرة أغنيته الجديدة ''LET GO''.


''شوف تيفي''


نفت إيمان الخميسي المسؤولة عن إدارة أعمال الفنان سعد المجرد في مصر، في تصريحات لمجموعة من وسائل الإعلام العربية، أن يكون الفنان سعد المجرد سرق فكرة أغنيته الجديدة ''LET GO''.
وحسب ما أوردته يومية الصباح في عددها ليوم غد الاثنين، فقد أكدت الخميسي في تصريحاتها زيف الأخبار التي تحدثت عن أن الفنان سعد المجرد سرق فكرة أغنيته الجديدة ولحنها من مغني الراب الكندي دريك، الذي سبق منذ خمس سنوات أن طرح أغنيته ''تييك كيير'' على شكل ''ديو'' مع النجمة العالمية ريهانا.
وأشارت الخميسي إلى أن ''الفنان سعد المجرد اكتفى بالضحك عند سماعه للتهمة الموجهة إليه بشأن سرقة الأغنية ولحنها''، مضيفة أنه ''يسعى إلى صناعة لون موسيقي خاص به''.

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المغرب شوف تيفي سعد المجرد السرقة الأغنية الجديدة ريهانا إيمان الخميسي

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