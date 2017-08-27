بالصور وفي عز الصيف...أمطار عاصفية بفاس ومكناس ﻿

يبدو أن صيف سنة 2017 لم تنته بعد مفاجاته من حيث التغيرات المناخية، حيث تشهد مدينتا فاس ومكناس والمناطق المجاورة أمطارا وعواصف رعدية وصفت بالقوية تضاهي أمطار فصل الشتاء.



بوليتيك

شوف تيفي







يبدو أن صيف سنة 2017 لم تنته بعد مفاجاته من حيث التغيرات المناخية، حيث تشهد مدينتا فاس ومكناس والمناطق المجاورة أمطارا وعواصف رعدية وصفت بالقوية تضاهي أمطار فصل الشتاء.



ووفق مراسل قناة "شوف تيفي" من العاصمة العلمية فاس، فالمدينة تشهد في هذه الأثناء أمطارا قوية مصحوبة بالرعد والبرق، فيما المناطق المجاورة عرفت سقوط "التبروري"، في منظر قل مثيله حتى في فصل الشتاء خلافا للسنوات الأخيرة التي عرفت إنخفاضا في مقاييس الأمطار المسجلة.



ورغم الفوائد التي سيتم جنيها من خلال الأمطار خاصة بالنسبة لحقينة السدود والفرشة المائية، لكن المختصين يؤكدون بأن المغرب ليس بمعزل عن التغيرات المناخية التي تشهدها الكرة الأرضية بفعل الثلوت وثقب الأوزون



