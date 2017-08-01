عائلات العمال المغاربة المطرودين من الشركات الإسبانية تنظم قافلة للاحتجاج أمام السفارة الإسبانية بالرباط ﻿

علمت ''شوف تيفي'' أن ساكنة مدينة مريرت، تستعد لتنظيم قافلة مكونة من عشرات السيارات ستتوجه إلى العاصمة الرباط، وذلك بعد طرد العديد من أبناء المدينة من الشركات التي يعملون بها في إسبانيا.

"شوف تيفي"

علمت "شوف تيفي" أن ساكنة مدينة مريرت، تستعد لتنظيم قافلة مكونة من عشرات السيارات ستتوجه إلى العاصمة الرباط، وذلك بعد طرد العديد من أبناء المدينة من الشركات التي يعملون بها في إسبانيا.

وحسب مصدر "شوف تيفي" فإن القافلة ستنطلق من مريرت في اتجاه السفارة الإسبانية بالرباط، حيث سيرفع المشاركون بها الشموع تعبيرا عن غضبهم واستيائهم الشديد لطرد العمال المنحدرين من المدينة من الشركات الإسبانية.

وأكد المصدر ذاته أن الشركات الإسبانية، قامت بطرد المغاربة المنحردين من مريرت، عقب علمها بأن متورطين في العمل الإرهابي ببرشلونة ينحدرون من نفس المنطقة.