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جد مؤلم وبالصور..نقل متوفية داخل غطاء ببوجدور

بتاريــخ : 27 غشت 2017 / 21:10 جد مؤلم وبالصور..نقل متوفية داخل غطاء ببوجدور | حوادث و حقوق
جد مؤلم وبالصور..نقل متوفية داخل غطاء ببوجدور
تناقلت العديد من الصفحات بمواقع التواصل الاجتماعي مجموعة من الصور، لسيدة متوفية، قام أشخاص بحملها بواسطة غطاء إلى مسجد من أجل الصلاة عليها.

''شوف تيفي''

تناقلت العديد من الصفحات بمواقع التواصل الاجتماعي مجموعة من الصور، لسيدة متوفية، قام أشخاص بحملها بواسطة غطاء إلى مسجد من أجل الصلاة عليها.

وحسب ناشري الصور فإن الواقعة، جرت فصولها خلال الأسبوع الجاري قرب السوق الجماعي كلتة زمور بالقرب من مسجد المسيرة بمدينة بوجدور.

وتفاعل آلاف النشطاء مع هذه الصور، حيث عبر العديد منهم عن غضبهم الشديد من مضمون الصور، مستغربين في الوقت نفسه عدم نقل المتوفية بواسطة سيارة لنقل الموتى.
وتفاعل آلاف النشطاء مع هذه الصور، حيث عبر العديد منهم عن غضبهم الشديد من مضمون الصور، مستغربين في الوقت نفسه عدم نقل المتوفية بواسطة سيارة لنقل الموتى.

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