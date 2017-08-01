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حصري..بعد الاعتداء الإرهابي ببرشلونة: شركات إسبانية تطرد عمالا مغاربة

بتاريــخ : 27 غشت 2017 / 20:52 حصري..بعد الاعتداء الإرهابي ببرشلونة: شركات إسبانية تطرد عمالا مغاربة | مجتمع
حصري..بعد الاعتداء الإرهابي ببرشلونة: شركات إسبانية تطرد عمالا مغاربة
علمت ''شوف تيفي'' من مصدر مطلع أن العديد من الشركات الإسبانية، قامت خلال الأسبوع الجاري بطرد العشرات من العمال المغاربة، مباشرة بعد الاعتداء الإرهابي الذي هز الأسبوع الماضي مدينة برشلونة.


"شوف تيفي"

علمت "شوف تيفي" من مصدر مطلع أن العديد من الشركات الإسبانية، قامت خلال الأسبوع الجاري بطرد العشرات من العمال المغاربة، مباشرة بعد الاعتداء الإرهابي الذي هز الأسبوع الماضي مدينة برشلونة.

وحسب المصدر ذاته فإن جميع الموقوفين عن العمل هم مغاربة ينحدرون من منطقة مريرت ضواحي خنيفرة، حيث تم طردهم بسبب انتمائهم لنفس المنطقة التي ينتمي إليها "أبو يعقوب" المنفذ الرئيسي للعميلة الإرهابية وشريكه الثاني الذي قتل بدوره في إطلاق للنار مع الشرطة الإسبانية.

تجدر الإشارة إلى أن ثلاثة قاصرين مغاربة، تعرضوا وسط الأسبوع الجاري لاعتداء عنصري خلال مشاركتهم في وقفة تضامنية بإسبانيا مع ضحايا الاعتداء الإرهابي ببرشلونة.

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