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بالصورة.. الفنان اللبناني رامي عياش يتضامن مع المغربية التي وصفها ملحق السفارة اللبنانية بالعاهرة

بتاريــخ : 27 غشت 2017 / 20:10 بالصورة.. الفنان اللبناني رامي عياش يتضامن مع المغربية التي وصفها ملحق السفارة اللبنانية بالعاهرة | ثقافة و فنون
بالصورة.. الفنان اللبناني رامي عياش يتضامن مع المغربية التي وصفها ملحق السفارة اللبنانية بالعاهرة
عبر الفنان اللبناني رامي عياش من خلال تغريدة له بحسابه الشخصي بموقع ''تويتر'' عن تضامنه مع المغر بية التي كشفت في مقطع فيديو تعمد ملحق بسفارة لبنان إهانتها ووصف المغربيات بالعاهرات، مشيرا إلى أن وزير

"شوف تيفي"

عبر الفنان اللبناني رامي عياش من خلال تغريدة له بحسابه الشخصي بموقع "تويتر" عن تضامنه مع المغر بية التي كشفت في مقطع فيديو تعمد ملحق بسفارة لبنان إهانتها ووصف المغربيات بالعاهرات، مشيرا إلى أن وزير الخارجية اللبناني حريص على حماية العلاقة اللبنانية المغربية.

وكانت العديد من الصفحات بمواقع التواصل الاجتماعي، قد تناقلت مقطع فيديو جد مثير، ظهرت خلاله مغربية وهي تهاجم دبلوماسيا لبنانيا رفض منحها تأشيرة الدخول إلى لبنان ، وأهانها ووصف المغربيات بالعاهرات.

وظهرت المغربية خلال الفيديو غاضبة جدا، داعية المسؤولين المغاربة إلى التدخل لإنصافها، موضحة بأن الدبلوماسي الذي أهانها وأهان المغربيات هو القائم بأعمال السفارة اللبنانية.

 

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