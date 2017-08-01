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بالفيديو والصور..مراقب حافلة سلخ راكب وسط الطوبيس في فاس+تفاصيل خطيرة

بتاريــخ : 27 غشت 2017 / 19:56 بالفيديو والصور..مراقب حافلة سلخ راكب وسط الطوبيس في فاس+تفاصيل خطيرة | حوادث و حقوق
بالفيديو والصور..مراقب حافلة سلخ راكب وسط الطوبيس في فاس+تفاصيل خطيرة
تعرض مواطن يومه الأحد، لاعتداء عنيف داخل حافلة للنقل العمومي بفاس على يد مراقب تذاكر، أقدم على لكمه ورفسه بطريقة بشعة.

"شوف تيفي"

تعرض مواطن يومه الأحد، لاعتداء عنيف داخل حافلة للنقل العمومي بفاس على يد مراقب تذاكر، أقدم على لكمه ورفسه بطريقة بشعة.

وحسب مصدر "شوف تيفي" فإن الواقعة جرت ما بين حي طارق وزواغة، حيث قام المراقب بمطالبة الشاب الذي يبيع داخل الحافلات بعض الأغراض الخاصة بعيد الأضحى، بدفع سعر التذكرة ، لتقوم سيدة باقتناء التذكرة ومنحها للشاب، لكن المراقب واصل إهانته للشاب.

وأضاف المصدر ذاته أن المراقب، دخل في حالة هستيرية، وأقدم على ضرب الشاب بطريقة وحشية ما تسبب في فقدانه للوعي، مشيرا إلى أن سيارة إسعاف نقلته إلى المستشفى، بينما فر المراقب إلى وجهة غير معلومة.

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المغرب شوف تيفي الطوبيس حافلة النقل العمومي التذكرة فاس

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