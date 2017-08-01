مثير..المشتبه به الرئيسي في هجوم توركو مغربي مولود في 1994..وهذه هي التفاصيل ﻿

أعلنت الشرطة الفنلندية يومه الأحد أن المشتبه به الرئيسي في الهجوم بسكين الذي أسفر عن قتيلين وثمانية جرحى في 18 غشت في توركو، مغربي مولود في 1994، وذلك حسب ما كشفت عنه وكالة فرانس بريس.

"شوف تيفي"



أعلنت الشرطة الفنلندية يومه الأحد أن المشتبه به الرئيسي في الهجوم بسكين الذي أسفر عن قتيلين وثمانية جرحى في 18 غشت في توركو، مغربي مولود في 1994، وذلك حسب ما كشفت عنه وكالة فرانس بريس.

وكان المحققون يسعون الى تأكيد هوية عبد الرحمن مشكاح وسنه منذ توقيفه، وقد وصل الى فنلندا في 2016 وطلب اللجوء، بعدما أقام في ألمانيا آواخر 2015 ومطلع 2016.

وذكر المكتب الوطني للتحقيق أن المشتبه به يحمل الجنسية المغربية، ومن مواليد 1994، أي أنه راشد، وقد أعطى السلطات على ما يبدو معلومات متناقضة، مؤكدا أن سنه لا تتجاوز 18 عاما.

وأوضح المكتب أن الأجهزة المختصة استمعت إلى عبد الرحمن مشكاح الملاحق بتهم "القتل ومحاولات قتل ذات طابع إرهابي" مرة جديدة هذا الأسبوع، مشيرا إلى أنه "يوافق على التحدث مع المسؤول عن جلسات الاستماع".