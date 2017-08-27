 مؤلم وبالصورة.. لطيفة رأفت تكتب هذه الكلمات المؤثرة بعد رحيل ملحن أول أغنية لها ''أحمد الكورتي'' ﻿
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مؤلم وبالصورة.. لطيفة رأفت تكتب هذه الكلمات المؤثرة بعد رحيل ملحن أول أغنية لها ''أحمد الكورتي''

بتاريــخ : 27 غشت 2017 / 19:31 مؤلم وبالصورة.. لطيفة رأفت تكتب هذه الكلمات المؤثرة بعد رحيل ملحن أول أغنية لها أحمد الكورتي | ثقافة و فنون
مؤلم وبالصورة.. لطيفة رأفت تكتب هذه الكلمات المؤثرة بعد رحيل ملحن أول أغنية لها ''أحمد الكورتي''
عبرت الفنانة المغربية لطيفة رأفت، يومه الأحد، على حسابها بالانستغرام عن حزنها الشديد لوفاة الفنان والملحن أحمد الكورتي، الذي كان أول ملحن تتعامل معه خلال بداية مشوارها الفني.


"شوف تيفي"

عبرت الفنانة المغربية لطيفة رأفت، يومه الأحد، على حسابها بالانستغرام عن حزنها الشديد لوفاة الفنان والملحن أحمد الكورتي، الذي كان أول ملحن تتعامل معه خلال بداية مشوارها الفني.
وكتبت لطيفة رأفت "ببالغ الحزن والأسى تلقيت خبر وفاة الملحن الكبير الاستاذ "أحمد الكورتي" الذي لحن لي أول أغنية اكتشفني بها الجمهور الا و هي "موال الحب" .. أتقدم بأحر التعازي الى عائلة الراحل احمد الكورتي الكبيرة و الصغيرة و الفنية راجين من الله ان يتغمده برحمته الواسعة و أن يلهمنا و عائلته الصبر و السلوان و إنا لله و إنا اليه راجعون".


تجدر الإشارة إلى أن الفنان الراحل، لفظ أنفاسه الأخيرة يومه الأحد بمنزل أسرته بالعاصمة الرباط.

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المغرب شوف تيفي لطيفة رأفت الملحن الفنان أحمد الكورتي

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