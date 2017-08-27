صورة بشرى أهريش بالمايو تثير البلبلة في ليبيا وها علاش ﻿

بعد الضجة التي أثارتها صورة الممثلة المغربية بشرى أهريش في مواقع التواصل الاجتماعي وهي تسبح بلباس السباحة ''المايو'' في أحد الشواطئ .

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بعد الضجة التي أثارتها صورة الممثلة المغربية بشرى أهريش في مواقع التواصل الاجتماعي وهي تسبح بلباس السباحة ''المايو'' في أحد الشواطئ .

عادت الصورة لتخلق الجدل من جديد لكن هذه المرة في ليبيا بعدما نشرت صفحة على الفيسبوك تحمل اسم فنانة مشهورة هناك '' فاطمة الطرابلسية Fatma Trablseya'' نفس الصورة مستغلة أوجه التشابه بين الفنانة بشرى أهريش و فاطمة الطرابلسية لتتحايل على معجبيها ليظنوا أنها هي.

وقد كتبت الصفحة المذكورة على الصورة تدوينة تقول فيها:'' اشكر اسرة مصيف الامان علي الاستضافة الفخمة و قيامهم بحجز الشريط الساحلي المتاخم للمصيف...لابنتي و حرمي المصون ''.

ونفت الطرابلسية المشهورة بلقب ''الحمصة'' عبر وسائل اعلام ليبية مؤخرا بأنها لا تملك أي حساب على ''فيسبوك'' أو ''تويتر'' أو أي موقع إلكتروني آخر.

يشار إلى أن التعاليق المتداولة لرواد موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك الليبيين تفيد بأن الصورة ليست للفنانة الليبية بل لممثلة مغربية وهي بشرى أهريش.