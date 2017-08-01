''فنادق الخرفان'' تغزو الأحياء السكنية للدار البيضاء ﻿

دفع غياب وجود مساحات فارغة بشقق وعمارات التجمعات السكنية بالدار البيضاء، إلى إنشاء أماكن امنة ومسيجة لإحتضان أضحية العيد للألاف من الأسر التي فضلت إحياء شعيرة العيد مع الأسرة الصغيرة بالمدينة



بوليتيك

شوف تيفي



دفع غياب وجود مساحات فارغة بشقق وعمارات التجمعات السكنية بالدار البيضاء، إلى إنشاء أماكن امنة ومسيجة لإحتضان أضحية العيد للألاف من الأسر التي فضلت إحياء شعيرة العيد مع الأسرة الصغيرة بالمدينة الصناعية للمملكة التي تصاب بالشلل التام أيام العيد.



وخلال جولة بسيطة لقناة ''شوف تيفي'' وسط التجمعات السكنية، أنشأ بعض الشباب خياما، كتبت عليها في لافتة عريضة ''فنادق الخرفان''، حيث قاموا بتجهيز الخيام بالقش والتبن في إنتظار قدوم الخرفان ''للنزل'' مقابل تعويضات مادية تختلف من فندق لاخر وحسب الخدمات المقدمة للخرفان.



وفي دردشة ''لشوف تيفي'' مع أصحاب الفنادق، صرحوا بأن مناسبة العيد تمنحهم فرصة لمدخول محترم سيساعدهم وأسرهم في تغطية بعض النفقات، مؤكدين على أن مهنة إنشاء فنادق للخرفان والحرص على أمنها في إنتظار حلول وقت الذبح هو تقليد سنوي، حافظوا عليه لسنوات.



ووفق إفادة ذات المصادر، فالسنة الحالية تبشر بارتفاع المداخيل، بفعل إستغلال أغلبية الأسر، للإنخفاض الملحوظ في أثمنة الأضاحي بالأسواق لإقتنائها، أياما قبل حلول عيد الأضحى خاصة وأن المبالغ المالية التي يتم الإتفاق عليها تحدد بعدد الرؤوس والأيام.





