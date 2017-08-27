بالصورة...سياح أجانب يستعينون ''بالتريبورتور'' للتنقل بمدينة كلميم ﻿

أحدثت صورة ملتقطة لسياح أجانب يستعينون ''بالتريبوتور'' للتنقل بين الشوارع والبلدات المجاورة لمدينة كلميم، نقاشا وأراء مختلفة بين الفايسبوكيين حول الأسباب الحقيقية التي دفعتهم للإستعانة بالدراجة



المجتمع

شوف تيفي





أحدثت صورة ملتقطة لسياح أجانب يستعينون ''بالتريبوتور'' للتنقل بين الشوارع والبلدات المجاورة لمدينة كلميم، نقاشا وأراء مختلفة بين الفايسبوكيين حول الأسباب الحقيقية التي دفعتهم للإستعانة بالدراجة النارية التي خلفت ماسي مؤخرا بمجموعة من المدن المغربية.



وإنتشرت الصورة بين الصفحات الفايسبوكية النشيطة ببوابة الصحراء المغربية، حيث إعتبر البعض أن إختيار السياح للتريبورتور لم يكن عشوائيا حيث سيمكنهم من إكتشاف المدينة وعادات سكانها عن قرب، بواسطة الدراجة النارية التي حولتها عبقرية المغاربة من ناقلة للسلع والبضائع إلى وسيلة للتنقل.



فيما إعتبر اخرون أن الصورة ستكون لها أثار سيئة على السياحة، بعد الضجة التي أحدثتها الدراجة النارية الصينية الصنع، بل ذهب البعض بعيدا إلى التعليق على الصورة بالقول'' سياح أجانب يستعملون الدابة القاتلة للتنقل بمدينة كلميم''.



