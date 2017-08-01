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مباشرة بعد العودة....أموال الغاز الجزائري تشعل الصراع بين ''إنفصاليي الداخل''

بتاريــخ : 27 غشت 2017 / 18:01 مباشرة بعد العودة....أموال الغاز الجزائري تشعل الصراع بين إنفصاليي الداخل | بوليتيك
مباشرة بعد العودة....أموال الغاز الجزائري تشعل الصراع بين ''إنفصاليي الداخل''
لاحديث بين الموالين للبوليساريو اليوم سوى عن التعليمات الجديدة لقيادتهم المتحكم فيها من قبل المخابرات الجزائرية بعد فترة التكوين التي قضوها بالجزائر بالمخيم الصيفي بمنطقة ''بومرداس''.


بوليتيك
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لاحديث بين الموالين للبوليساريو اليوم سوى عن التعليمات الجديدة لقيادتهم المتحكم فيها من قبل المخابرات الجزائرية بعد فترة التكوين التي قضوها بالجزائر بالمخيم الصيفي بمنطقة ''بومرداس''.

وينتظر العديد ممن يطلقون على أنفسهم ''بالنشطاء الحقوقيين'' بالصحراء المغربية، نصيبهم من الأموال التي سيتوصلون بها من قاداتهم الذين يعولون على دعم الحكومة الجزائرية، والأموال المحصل عليها من بيع المواد الغذائية التي تجود بها المنظمات الإنسانية لصالح مخيمات تندوف.

ولجأ بعض المروجين لأطروحة البوليساريو، إلى إحدى الصفحات المغلقة بالفايسبوك، للدعوة إلى عقد إجتماع بمدينة العيون وبالضبط بسطح إحدى المنازل التابعة ''لأميناتو حيدر'' والذي كان مقرا دائما لما يسمى ''بالكوديسا'' لبحث الدعم المالي وعدد المقاعد التي سيتم التفاوض حولها، لإرسال أولادهم للعيش بأوربا، بوساطة من جمعيات للصداقة.



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