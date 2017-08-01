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1762 موقوفا هي حصيلة التدخلات الميدانية لمكافحة الجريمة بفاس في شهر غشت ومعدل التوقيفات اليومي ناهز 74 شخصا

بتاريــخ : 27 غشت 2017 / 18:00 1762 موقوفا هي حصيلة التدخلات الميدانية لمكافحة الجريمة بفاس في شهر غشت ومعدل التوقيفات اليومي ناهز 74 شخصا | مجتمع
1762 موقوفا هي حصيلة التدخلات الميدانية لمكافحة الجريمة بفاس في شهر غشت ومعدل التوقيفات اليومي ناهز 74 شخصا
كشفت ولاية أمن فاس عن حصيلة تدخلاتها الميدانية لمكافحة مختلف صور الجريمة خلال الفترة الممتدة من فاتح غشت إلى 24 منه، موضحة بأن عدد الموقوفين بلغ 1.762 مشتبه به، من بينهم 1.292 تم توقيفهم في حالة تلبس

"شوف تيفي"


كشفت ولاية أمن فاس عن حصيلة تدخلاتها الميدانية لمكافحة مختلف صور الجريمة خلال الفترة الممتدة من فاتح غشت إلى 24 منه، موضحة بأن عدد الموقوفين بلغ 1.762 مشتبه به، من بينهم 1.292 تم توقيفهم في حالة تلبس بارتكاب أفعال إجرامية تقع تحت طائلة القانون، في حين بلغ عدد الأشخاص المبحوث عنهم الموقوفين 470 شخصا.


وحسب ما توصلت به "شوف تيفي" ففي جرد نوعي لطبيعة الأفعال الإجرامية المنسوبة للأشخاص المبحوث عنهم الموقوفين، فقد أوضح مصدر أمني بأن المتورطين في قضايا الاعتداءات الجسدية بلغ عددهم 99 شخصا، وقضايا الاعتداء على الممتلكات (58)، وقضايا الأخلاق العامة (39)، وقضايا المخدرات (25)، بينما بلغ المتورطون في مختلف الجرائم المالية والاقتصادية 117 شخصا.


وأشارت ذات المصدر إلى أن الجرائم المقرونة بالعنف، والتي لها ارتباط مباشر بالإحساس بالأمن، فقد شكلت 5,51 بالمائة فقط من حصيلة الجرائم المسجلة خلال هذه الفترة، وقد بلغ عدد الموقوفين من أجلها 97 شخصا، من بينهم 55 كانوا يشكلون موضوع مذكرات بحث من أجل السرقات بالعنف والاعتداءات الجنسية، يضيف المصدر الأمني.


وردا على الحملات الافتراضية على صفحات الفايسبوك، والتي أطلقت هاشتاغ تزعم فيه انتشار جرائم القتل والسرقات بمدينة فاس، فقد استغرب المصدر الأمني أسلوب التهويل والتوظيفات المغلوطة الذي يعتمده البعض، مشددا على أن جميع المناطق التابعة لولاية أمن فاس سجلت خلال شهر غشت الجاري حالتين فقط تتعلقان بالاعتداء الناجم عنه إزهاق الروح، من بينها قضية تتعلق بالضرب والجرح المفضي إلى الموت، وقضية ثانية تتعلق بالقتل العمد وهي التي تدخلت عناصر الأمن واستعملت فيها سلاحها الوظيفي لتوقيف المشتبه فيه.


وختم ذات المصدر، بأن مصالح ولاية أمن فاس ستواصل عمليات الوقاية من الجريمة ومكافحتها بنفس الوتيرة والحزم والفعالية، وذلك من خلال تكثيف حضور الدوريات الأمنية بالشارع العام، واستهداف الأشخاص المبحوث عنهم، وكذا زجر جرائم حيازة السلاح الأبيض بدون سند مشروع، والتي أكد بأن عدد الموقوفين من أجلها بلغ 96 شخصا تم ضبطهم متلبسين بحيازة أدوات حادة وأخرى راضّة تدخل في تعريف السلاح الأبيض.

 

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المغرب شوف تيفي ولاية أمن فاس الجريمة الاعتداءات الجسدية

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