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مؤلم وصادم .. بطل مغربي فاز مؤخرا بذهبية الألعاب الفرانكفونية يبيع ''الفاخر والبصل''

بتاريــخ : 27 غشت 2017 / 17:11 مؤلم وصادم .. بطل مغربي فاز مؤخرا بذهبية الألعاب الفرانكفونية يبيع الفاخر والبصل | مجتمع
مؤلم وصادم .. بطل مغربي فاز مؤخرا بذهبية الألعاب الفرانكفونية يبيع ''الفاخر والبصل''
توج بذهبية القفز الطويل لفئة T46/47 ضمن منافسات ألعاب القوى لذوي الاحتياجات الخاصة المدرجة بالألعاب الفرنكفونية بالكوت ديفوار ، بقفزة طولها 5.79 متر ليحتل بذلك عبد الكبير جدي المركز الأول من بين 12

'' شوف سبور'' : رشيد محمودي


توج بذهبية القفز الطويل لفئة T46/47 ضمن منافسات ألعاب القوى لذوي الاحتياجات الخاصة المدرجة بالألعاب الفرنكفونية بالكوت ديفوار ، بقفزة طولها 5.79 متر ليحتل بذلك عبد الكبير جدي المركز الأول من بين 12 مشارك لكن الصدمة الكبرى أنه تحول من بطل دولي إلى بائع للفحم والبصل بمناسبة أيام العيد الأضحى.

ونشرت إحدى الصفحات الفايسبوكية صورة بشارع طارق بن زياد بمدينة تمارة مسقط رأس البطل المغربي في رياضة الوثب الطولي لذوي الإحتياجات الخاصة توثق الإهمال الذي طال البطل المغربي من طرف المسؤولين بحيث كان من المفروض أن يوفروا له كل الظروف المواتية لخوض معسكرات تدريبية استعدادا للاستحقاقات المقبلة عوض البحث عن لقمة عيش داخل الأحياء الشعبية.

تجدر الإشارة إلى أن عبد الكبير جدي واحد من الأبطال المغاربة الذي مثل المغرب في العديد من المحافل الرياضية إلا أنهم لم ينالوا الإهتمام والعناية المطلوبة للحفاظ على مسارهم الرياضي.

 

 

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