بعد هجمات برشلونة...وزير الداخلية الإسبانية يحل بالمغرب للقاء الفتيت والحموشي ﻿

كشفت مواقع إسبانية، عن زيارة طارئة لوزير الداخلية الإسباني رفقة وفد أمني هام للمملكة المغربية يوم الثلاثاء المقبل للقاء مسؤولين مغاربة على رأسهم وزير الداخلية ''عبد العزيز الفتيت'' والمدير العام



وكالات

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كشفت مواقع إسبانية، عن زيارة طارئة لوزير الداخلية الإسباني رفقة وفد أمني هام للمملكة المغربية يوم الثلاثاء المقبل للقاء مسؤولين مغاربة على رأسهم وزير الداخلية "عبد العزيز الفتيت" والمدير العام للأمن الوطني "عبد اللطيف الحموشي".



وربطت ذات المصادر الزيارة بشكل مباشر بالأحداث الإرهابية التي هزت إقليم كاطالونيا الأسبوع الماضي وخلفت أزيد من 16 قتيلا وأزيد من 100 جريح، حيث تأتي زيارة المسؤول الإسباني بعد زيارة سابقة له خلال الشهور القليلة الماضية.



وسبق للوزير الإسباني أن أشاد في وقت سابق بالتنسيق الأمني الذي وصفه بالمهم بين المملكة المغربية وإسبانيا، حيث كشف المسؤول الإسباني عن تعاون كبير بين البلدين خاصة في مجال الإرهاب ومحاربة الجريمة المنظمة والإتجار في الأشخاص".





