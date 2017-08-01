عاجل وجد صادم..هذا هو السبب الذي جعل شابا يقتل شقيقه بالبيضاء ﻿

علمت ''شوف تيفي'' من مصدرها أن السبب الرئيسي لوقوع جريمة القتل البشعة التي هزت حي سيدي مومن بمدينة الدار البيضاء، يعود إلى دفاع الضحية عن والدته ووالده اللذين تعرضا للتعنيف على يد ابنهما الثاني مرتكب



"شوف تيفي"

علمت "شوف تيفي" من مصدرها أن السبب الرئيسي لوقوع جريمة القتل البشعة التي هزت حي سيدي مومن بمدينة الدار البيضاء، يعود إلى دفاع الضحية عن والدته ووالده اللذين تعرضا للتعنيف على يد ابنهما الثاني مرتكب الجريمة.

وأوضح مصدر "شوف تيفي" أن الضحية، حاول إيقاف شقيقه المدمن على مخدر "السليسيون" حتى لا يواصل اعتداءه على والديه، لتتطور الأمور بعد ذلك، إذ وجه الشقيق الأصغر لشقيقه طعنتين قاتلتين على مستوى القلب والرأس.

وأضاف المصدر ذاته أن المصالح الأمنية، فتحت تحقيقا للكشف عن ظروف وملابسات الواقعة، وأيضا لاعتقال المعني بالأمر الذي فر إلى وجهة غير معلومة.



