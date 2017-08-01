مثير..ها شنو لقاو عند مواطن تركي بمطار محمد الخامس الدولي بالدار البيضاء ﻿

تمكنت عناصر الشرطة بمطار محمد الخامس الدولي، أمس السبت، من توقيف مواطن تركي، يبلغ من العمر 35 سنة، وذلك للاشتباه في تورطه في تهريب مخدر الكوكايين، وذلك في إطار الجهود التي تبذلها مصالح المديرية

"شوف تيفي"+"و م ع"

تمكنت عناصر الشرطة بمطار محمد الخامس الدولي، أمس السبت، من توقيف مواطن تركي، يبلغ من العمر 35 سنة، وذلك للاشتباه في تورطه في تهريب مخدر الكوكايين، وذلك في إطار الجهود التي تبذلها مصالح المديرية العامة للأمن الوطني لمكافحة الاتجار الدولي في المخدرات والمؤثرات العقلية. وأوضح بلاغ للمديرية العامة أن المشتبه به كان قد وصل إلى مطار محمد الخامس الدولي على متن الرحلة الجوية القادمة من ساو باولو بالبرازيل على أساس المغادرة في اتجاه مطار بيروت الدولي، قبل أن تسفر إجراءات التفتيش المنجزة عن ضبط 2695 غراما من الكوكايين ملفوفة ومخبأة بإحكام داخل حقائبه الشخصية.

وأضاف البلاغ أنه تم الاحتفاظ بالمعني بالأمر تحت تدبير الحراسة النظرية رهن إشارة البحث الذي يجري تحت إشراف النيابة العامة المختصة، بينما لازالت الأبحاث والتحريات متواصلة لتحديد جميع الارتباطات المحتملة للمشتبه به بشبكات إجرامية خارج أرض الوطن.





