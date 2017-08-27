إلياس العماري ومصطفى الرميد يشعلان الفايسبوك مرة أخرى ﻿

تداول رواد موقع التواصل الاجتماعي ''فيسبوك'' مؤخرا، صورا لكل من الأمين العام لحزب الأصالة والمعاصرة إلياس العماري المستقيل و وزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان مصطفى الرميد خلال فترة شبابهما.

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تداول رواد موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" مؤخرا، صورا لكل من الأمين العام لحزب الأصالة والمعاصرة إلياس العماري المستقيل و وزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان مصطفى الرميد خلال فترة شبابهما.

وقد حظيت الصور بإعجاب الفيسبوكيين الذين تفاعلوا معها تاركين تعاليق تؤكد على أنه ليس هناك اختلاف كبير في ملامحهما بعد تقدمهما في السن.

فيما ظهر العماري في الصورة بلباس شبابي عبارة عن سروال جينز وحذاء رياضي يختلف عن البدلات التي يرتديها حاليا كانت موضة زمانه ، كما وثقت صورة الرميد ملامح الطفولة قبل أن يشيب شعره وتبرز لحيته في وجهه.

يذكر أن المشهد السياسي في المغرب يعرف الكثير من الاختلافات بين القادة السياسيين، ومن بينهم إلياس العماري ومصطفى الرميد اللذان اختلفا مؤخرا بسبب مناظرة حراك الريف.