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نشطاء حراك-الريف يوافقون على مبادرة لحل الأزمة بعد توقف الإحتجاجات | بوليتيك

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نشطاء حراك-الريف يوافقون على مبادرة لحل الأزمة بعد توقف الإحتجاجات

بتاريــخ : 27 غشت 2017 / 14:31 نشطاء حراك-الريف يوافقون على مبادرة لحل الأزمة بعد توقف الإحتجاجات | بوليتيك
نشطاء حراك-الريف يوافقون على مبادرة لحل الأزمة بعد توقف الإحتجاجات
علمت ''شوف تيفي'' أن الإجتماع الأخير الذي إحتضنته مدينة إيمزورن ليلة الخميس الماضي، خرج بقرار تبني أي مبادرة مدنية كانت أو سياسية لإنهاء أزمة الريف تزامنا وعيد الأضحى المبارك.

شوف تيفي



علمت "شوف تيفي" أن الإجتماع الأخير الذي إحتضنته مدينة إيمزورن ليلة الخميس الماضي، خرج بقرار تبني أي مبادرة مدنية كانت أو سياسية لإنهاء أزمة الريف تزامنا وعيد الأضحى المبارك.

ووفق ذات المصدر، فقد تيقن الداعون ومتزعمي الإحتجاجات أن الخروج للشارع بشكل مستمر، لم يعد ذا فائدة وستكون له أثار عكسية، على الملف المطلبي الإجتماعي الذي رفعه مؤسسسوا الحراك المتواجدين في سجن الحسيمة بعد الأحداث الدامية والمواجهات التي أعقبت توقيف مثيري الشغب.

وفي ذات السياق كشف المحامي والناشط الحقوقي "عبد الصادق البوشاتي" من خلال تدوينة على حائطه بالفايسبوك، بالقول " فليعلم الجميع أن إخواننا في الريف منفتحون على أية مبادرة جدية تهدف إلى إرجاع الأمور إلى نصابها..."، مطالبا في ذات التدوينة " بالإفراج عن المعتقلين والإستجابة للمطالب...".

وفي ظل الهدوء الذي يعيشه إقليم الريف بعد الأحداث المؤلمة التي شهدها سابقا، كشفت مصادر مطلعة، عن تقدم كبير في عمل المبادرة المدنية التي تقودها شخصيات ثقافية وحقوقية وطنية، رفضت إعلان التفاصيل الدقيقة إلى حين الإتفاق على بعض النقاط مع النشطاء وعائلات المعتقلين.


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