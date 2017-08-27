فرينش مونتانا يتصدر غلاف مجلة أمريكية من الشاون ﻿

تصدر الفنان المغربي '' فرينش مونتانا''غلاف العدد الجديد للمجلة الأمريكية '' Paper Magazine'' لشهر غشت، حيث خضع لجلسة تصوير في مدينة شفشاون وكذا حوار صحفي داخل العدد تحدث فيه عن مجمل أعماله الفنية وحياته

شوف تيفي

تصدر الفنان المغربي " فرينش مونتانا"غلاف العدد الجديد للمجلة الأمريكية " Paper Magazine" لشهر غشت، حيث خضع لجلسة تصوير في مدينة شفشاون وكذا حوار صحفي داخل العدد تحدث فيه عن مجمل أعماله الفنية وحياته الخاصة.

فيما انتقدت قبل 4 سنوات الصحافة الأمريكية كريم خربوش المعروف فنيا بإسم فرينش مونتانا، بسبب إهماله لوالده الذي ظهر في برنامج تلفزيوني اجتماعي بالمغرب، حيث تحدث عن حياة الفقر التي يعيشها في الدار البيضاء متهما ابنه بالجحود.

يذكر أن كريم خربوش ذو الـ 32 عاما، قد عاش طفولة صعبة في المغرب بسبب العلاقة المتوترة بين والديه، حيث ظهر في وقت سابق خلال زيارته للمغرب عبر فيديو، وهو يوزع أوراقا نقدية من فئة 100 درهم على أبناء حيه في منطقة المدينة القديمة في الدار البيضاء التي ينتمي إليها.





