مثير وبالصور..''أبو حفص'' ضابط مخابرات إسرائيلي ﻿

كشف موقع ''روسيا اليوم'' بأن منابر إعلامية عديدة أعادت نشر معلومات عن أبو حفص الإسرائيلي الذي تم ضبطه قبل شهرين بليبيا وهو ينتحل صفة إمام أحد المساجد.

''شوف تيفي''



كشف موقع ''روسيا اليوم'' بأن منابر إعلامية عديدة أعادت نشر معلومات عن أبو حفص الإسرائيلي الذي تم ضبطه قبل شهرين بليبيا وهو ينتحل صفة إمام أحد المساجد.

وأوضح الموقع الروسي بأن مواقع إلكترونية، تداولت أول أمس الجمعة، مرة أخرى خبر قيام السلطات الليبية باعتقال إمام مسجد يدعى أبو حفص، اتضح بعد التحقيق معه أنه يحمل الجنسية الإسرائيلية.

وأكد ذات الموقع أن التفاصيل الخاصة بهذا الإمام، تشير إلى أن الأمر يتعلق بـ ''بنيامين إفرايم''، المنتمي لفرقة المستعربين التابعة لجهاز الموساد المتخصص بالتجسس على الدول العربية والإسلامية.

وأضافت ''روسيا اليوم '' أن المعلومات الواردة بخصوص صورة المذكور، تشير أيضا إلى أنه جاسوس نجح بالدخول إلى تنظيم ''داعش'' الإرهابي، وانتقل معهم إلى بنغازي، وهناك استطاع التغلغل في المجتمع، وأصبح إماما لأحد المساجد، وبعدها تحول إلى داعية ومسؤول عن حوالي 200 مقاتل.