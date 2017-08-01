بالفيديو .. مدرسة بدوار ايت عيسى وعلي صبغوها من برا وخلاوها مكرفسة ﻿

يتداول عبر صفحات موقع التواصل الاجتماعي فيديو التقطته عدسة هاتف أحد المواطنين يوثق للحالة المزرية التي تعرفها مدرسة دوار آيت عيسى وعلي بسيدي جعفر، حيث يظهر في المقطع عدم التوفر على اللوازم

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يتداول عبر صفحات موقع التواصل الاجتماعي فيديو التقطته عدسة هاتف أحد المواطنين يوثق للحالة المزرية التي تعرفها مدرسة دوار آيت عيسى وعلي بسيدي جعفر، حيث يظهر في المقطع عدم التوفر على اللوازم الأساسية لتمدرس التلاميذ فيها في ظل غياب المقاعد عن القاعات الدراسية وأسقفها الآيلة للسقوط.

وقد كشف صاحب الفيديو على أن الترميمات التي همت المدرسة اكتفت بالصباغة الخارجية تاركة زجاج القاعات مكسورا والمراحيض غير صالحة للاستعمال، حيث قال :"واش هاذ الاقسام غادي يقراو فيهم دراري وقت الشتا ... ماكين لا ضو لا ماء .. هاذي مابقاتش مدرسة ولات كوري".

يشار إلى أن الفيسبوكيين تفاعلوا بشدة مع الفيديو منددين بما وصفوه "سياسة التهميش"، حيث طالبوا الجهات المختصة بتأهيل المدرسة وإكمال الإصلاحات خصوصا أن الموسم الدراسي القادم على الأبواب.



