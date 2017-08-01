مثير.. بوليسي عاير صحابو بدائرة أمنية وشدوه وهو في حالة سكر بتزنيت..والحموشي يدخل على الخط ﻿

فتحت فرقة الشرطة القضائية بمنطقة أمن تيزنيت، صباح اليوم الأحد، بحثا قضائيا تحت إشراف النيابة العامة المختصة في مواجهة موظف أمن برتبة مقدم شرطة، تم توقيفه في حالة سكر بمقر مداومة دائرة الشرطة بنفس

"شوف تيفي"+"و م ع"

فتحت فرقة الشرطة القضائية بمنطقة أمن تيزنيت، صباح اليوم الأحد، بحثا قضائيا تحت إشراف النيابة العامة المختصة في مواجهة موظف أمن برتبة مقدم شرطة، تم توقيفه في حالة سكر بمقر مداومة دائرة الشرطة بنفس المدينة.

وذكر بلاغ للمديرية العامة للأمن الوطني أن المشتبه به، الذي كان خارج أوقات عمله الرسمية، حضر بزي مدني إلى مقر الأمن وشرع في توجيه عبارات السب والشتم لموظفي الشرطة المداومين، قبل أن يتم توقيفه ووضعه رهن تدابير الحراسة النظرية، إضافة إلى حجز سلاحه الوظيفي.

وأضاف المصدر ذاته أن المديرية العامة فتحت ملفا تأديبيا في حق المشتبه به، في انتظار نتائج البحث القضائي الجاري في حقه، من أجل ترتيب المسؤوليات التأديبية بشأن الإخلالات المهنية التي ارتكبها.





