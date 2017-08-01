الأوراش المتعثرة منذ سنوات تؤرق حكومة العثماني ﻿

كشف مصدر مقرب من سعد الدين العثماني، أن الأخير صدم من عدد المشاريع التي تم تدشينها منذ سنوات ولم تخرج إلى الوجود، بعد تقرير أولي توصل به من عدد من القطاعات الوزارية.

شوف تيفي





كشف مصدر مقرب من سعد الدين العثماني، أن الأخير صدم من عدد المشاريع التي تم تدشينها منذ سنوات ولم تخرج إلى الوجود، بعد تقرير أولي توصل به من عدد من القطاعات الوزارية.



ووفق ذات المصدر، فأغلب المشاريع تواجه صعوبات تقنية ومالية، وقفت كعائق يجلهله أغلب المسؤولين السابقين في عهد حكومة عبد الإله بن كيران، حيث تم تدشين بعض المشاريع المهمة بعدد من المناطق بالمغرب دون أن ترى النور في الموعد المحدد لها بسبب التعثر في وثيرة إنجازها.



وأوضح ذات المصدر، إن أهم مشكل تقني تواجهه بعض المشاريع المدشنة، هو الوعاء العقاري المناسب، في ظل بطئ إستكمال الإجراءات القانونية خاصة مسطرة نزع الملكية، فيما مشاريع أخرى لازالت المقاولات صاحبة الصفقة تنتظر تعويضاتها فيما أخرى ترفض التسليم إلى حين حصولها على التعويضات المالية المتفق عليها.





