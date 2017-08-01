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عاجل وخطير...قبل عيد الأضحى: شاب يقتل شقيقه الأكبر بمدينة الدار البيضاء بواسطة "جنوية"+تفاصيل جد مروعة

بتاريــخ : 27 غشت 2017 / 13:32 عاجل وخطير...قبل عيد الأضحى: شاب يقتل شقيقه الأكبر بمدينة الدار البيضاء بواسطة جنوية+تفاصيل جد مروعة | حوادث و حقوق
عاجل وخطير...قبل عيد الأضحى: شاب يقتل شقيقه الأكبر بمدينة الدار البيضاء بواسطة "جنوية"+تفاصيل جد مروعة
علمت ''شوف تيفي'' من مصدر مطلع أن حي سيدي مومن، اهز قبل قليل من يومه الأحد، على وقع جريمة قتل بشعة، بطلها شاب، أقدم على قتل شقيقه الأكبر.

"شوف تيفي"

 

علمت "شوف تيفي" من مصدر مطلع أن حي سيدي مومن، اهز قبل قليل من يومه الأحد، على وقع جريمة قتل بشعة، بطلها شاب، أقدم على قتل شقيقه الأكبر.

وأوضح المصدر ذاته إلى أن مرتكب الجريمة المدعو "حمزة.ح"، دخل في نقاش حاد مع شقيقه الضحية الأكبر منه سنا المسمى قيد حياته يوسف.ح"، ليقوم بتوجيه طعنة له بواسطة "مدية كبيرة" أسقطته جثة هامدة غارقا في بحر من الدماء.

وأضاف المصدر ذاته أن المعني بالأمر وفور ارتكابه للجريمة فر إلى وجهة غير معلومة، بينما تم نقل الضحية إلى مستودع الأموات بمستشفى المنصور بالبرنوصي.

 

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المغرب شوف تيفي جريمة قتل سيدي مومن مستشفى المنصور

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